وزير الكهرباء: نستهدف توفير الاستثمارات اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 01:01 مساءً - شارك الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في الجلسة الحوارية رفيعة المستوي حول مسارات تحول نظم الطاقة في الاقتصادات الناشئة.

جاء ذلك فى إطار مشاركته في فعاليات الدورة الخامسة عشر للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "IRENA" المنعقدة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة

وتناولت الجلسة الفرص والتحديات التي تواجه الدول الناشئة في سبيل تحقيق الحياد الصفري للانبعاثات الكربونية وتبني إنشاء المشروعات ذات القدرات التوليدية العالية من الطاقة المتجددة، وكذلك صعوبات توفير التمويل اللازم لتلك المشروعات فى إطار التوجه العالمي للتحول الطاقى.

واستعرض الدكتور محمود عصمت الجهود المصرية وخطة عمل وبرنامج قطاع الكهرباء لإضافة المزيد من القدرات المتجددة، وذلك بالتعاون مع الجهات الفاعلة سواء علي مستوي التنفيذ أو التمويل، موضحا العناصر الرئيسية لاستراتيجية الطاقة فى مصر وأهدافها والفرص الواعدة للاستثمارات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص، والإنجازات التى تحققت خلال السنوات الماضية على مستوى البنية التحتية وكذلك التشريعية وتهيئة المناخ الاستثماري وحرص الدولة على تقديم الدعم والمساندة للاستثمارات فى مجال الطاقة المتجددة والتى تأتي فى إطار التوجه العام بدعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.

الاستراتيجية المصرية للطاقة وربطها يالاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية

أشار الدكتور محمود عصمت خلال الجلسة رفيعة المستوى إلى الاستراتيجية المصرية للطاقة وربطها يالاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية والعمل علي تنويع مصادر التوليد من الطاقة المتجددة والطاقة النووية وكذلك موضوعات استقرار الشبكة والموضوعات الفنية ذات الصلة بإنشاء قدرات ضخمة من الطاقة المتجددة ودعم الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، والعمل المستمر لتحقيق كفاءة الطاقة.

توفير الاستثمارات اللازمة للمشروعات فى مجالات الطاقة المتجددة

وأضاف الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء والطاقة فى مصر يعمل مع كافة الجهات الفاعلة والمختصة لتوفير الاستثمارات اللازمة للمشروعات فى مجالات الطاقة المتجددة، وكذلك هناك خطة عمل يجرى تنفيذها لتحقيق تكامل أنظمة الطاقة المتجددة مع القدرات الموجودة حاليا من الطاقة التقليدية والطاقة النووية المنتظر دخولها على الشبكة الموحدة قريبًا، موضحا أن هناك تواصل دائم وتعاون وتنسيق مع الدول الشريكة في مجال الربط الكهربائي على جميع الاتجاهات، مشيرا إلى فرص التصنيع المحلي للمهمات والمشروعات الجارى تنفيذها لتوفير المهمات الكهربائية اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة.

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