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بعد واقعة المراقب، قرار صارم من الهرم التعليمية بشأن استخدام الموبايل خلال الامتحانات - أخبار كلمتك

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بعد واقعة المراقب، قرار صارم من الهرم التعليمية بشأن استخدام الموبايل خلال الامتحانات - أخبار كلمتك

بعد واقعة المراقب، قرار صارم من الهرم التعليمية بشأن استخدام الموبايل خلال الامتحانات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 05:00 صباحاً - أصدرت إدارة الهرم التعليمية تنويهًا هامًا لكافة الملاحظين ومراقبي اللجان والعاملين بالمدرسة خلال فترة الامتحانات.

وجاء التنويه بناءً على توجيهات سعيد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيلة مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وخالد عبد الحميد مدير عام إدارة الهرم التعليمية، وشيرين فؤاد وكيلة إدارة الهرم التعليمية.

 

حظر استخدام الموبايل

وشدد التنويه على ضرورة الامتناع تمامًا عن استخدام الهواتف المحمولة بأي شكل من الأشكال داخل اللجان الامتحانية، سواء كانت مشغلة أو مغلقة. 

وأكد أن أي مخالفة لهذا القرار ستؤدي إلى المساءلة القانونية التي قد تصل إلى النقل من الإدارة.

ضمان نزاهة الامتحانات

ويهدف هذا القرار إلى ضمان سير الامتحانات بانتظام ونزاهة، وحماية العملية التعليمية من أي تدخلات قد تؤثر على نتائج الطلاب. كما يؤكد على أهمية الالتزام بالتعليمات واللوائح المنظمة لعملية الامتحانات.

ودعت إدارة الهرم التعليمية كافة العاملين بالمدرسة إلى الالتزام التام بهذه التعليمات، والعمل على توفير بيئة امتحانية مناسبة للطلاب.

وكان قد أصدر سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة قرارًا حازمًا باستبعاد أحد مراقبي اللجان الامتحانية وتحويله إلى إدارة الواحات التعليمية.

وجاء هذا القرار بعد ضبط المراقب وهو يحمل هاتفًا محمولًا داخل لجنة الامتحانات، وهو ما يعد مخالفة صريحة للتعليمات الصادرة عن الوزارة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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