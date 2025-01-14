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إتخاذ قرار صارم بشأن السواحل والمحميات الطبيعية في سقطرى - أخبار كلمتك

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إتخاذ قرار صارم بشأن السواحل والمحميات الطبيعية في سقطرى - أخبار كلمتك

إتخاذ قرار صارم بشأن السواحل والمحميات الطبيعية في سقطرى - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 05:27 مساءً - كلمتك: خاص

أصدر محافظ محافظة سقطرى قراراً جديد بشأن السواحل والمحميات الطبيعية في المحافظة 

ونص قرار المحافظ رافت الثقلي رقم2 لعام 2025م بتشكيل لجنة من قيادات السلطة المحلية والجهات المعنية، بهدف رصد وتوثيق المخالفات والعشوائيات على السواحل والمحميات الطبيعية في المحافظة، والذي يشمل المخالفات البيئية البحرية واستخدام الأراضي، بما يتماشى مع معايير حماية التراث الطبيعي العالمي، ومراجعة الأنشطة المخالفة التي تهدد التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، بالإضافة إلى وضع خطة عمل شاملة لمعالجة هذه المخالفات وفقاً للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة

وجاء في نص القرار:

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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