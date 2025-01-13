نقيب التمريض: خطة لإيفاد العمالة التمريضية للخارج لتعزيز الدخل القومي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 12:42 مساءً - قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، أن عجز التمريض في مصر يزداد نتيجة للهجرة غير المقننة التي تحدث على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن الأسباب الرئيسية لهذه الهجرة تتمثل في غياب عوامل جذب قوية للتمريض في الداخل.

وأوضحت نقيب التمريض، خلال مشاركتها في فعاليات إطلاق مبادرة «الاقتصاد الرعائي»، أن الدولة تعمل حاليًا على وضع بروتوكول ونظام متكامل لتبادل وإيفاد العمالة التمريضية بطريقة منظمة، على غرار نموذج الفلبين التي تصدر نحو 10 آلاف ممرض وممرضة سنويًا إلى مختلف أنحاء العالم، وهو ما يساهم في تغطية سوق العمل المحلي ويساعد على تعزيز الدخل القومي للدولة.

وأضافت نقيب التمريض أن هذه الخطوة لا تقتصر فقط على مواجهة العجز المحلي من الأطقم التمريضية، بل تهدف أيضًا إلى تحسين أوضاع الممرضين المالية، إذ يحصلون على خبرات مهنية من خلال عملهم في الخارج، وعند عودتهم إلى مصر، يمكنهم نقل هذه الخبرات والتطوير إلى بلادهم.

وأشارت إلى أهمية وضع خطة استراتيجية لتحويل التمريض إلى مصدر دخل قومي، بحيث يصبح ممرضي مصر رسلًا للدولة في الخارج، لافته إلى أن هذا الهدف يمكن تحقيقه من خلال الشراكة مع مختلف الجهات المعنية.

ولفتت الدكتورة كوثر محمود، إلى أن أول طلب تقدمت به للدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، كان ضرورة نشر المهنة التمريضية في كافة دول العالم، تمامًا كما كان في السابق، وبدوره وجه عبد الغفار بضرورة العمل على تأهيل وتطوير كفاءة الأطقم التمريضية، خاصة في تحسين مهاراتهم اللغوية، وعلى رأسها اللغة الإنجليزية.

وأضافت أن الهيئة العامة للرعاية الصحية قد بدأت بالفعل في الاهتمام بمناهج التمريض وتعميم اللغة الانجليزية بالمناهج، مشيرة إلى أن هناك نماذج تمريضية ناجحة ظهرت في الجامعات، من بينها كلية التمريض بجامعة بدر، التي تعمل على تأهيل الكوادر التمريضية بشكل قوي لتمكينهم من الانتشار في جميع دول العالم.

وقد شهد المؤتمر حضور العديد من الشخصيات البارزة، من بينها الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحمد جبران وزير العمل، والدكتور إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور حسن القلا، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة سيرا للتعليم.