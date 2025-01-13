أكاديمية البحث العلمي تعلن دعم 9 مشروعات بحثية ضمن برنامج RESPECT - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 08:20 مساءً - أعلنت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، دعم 9 مشروعات بحثية لمدة 24 شهرًا ضمن برنامج”Respect” في دورته الثانية،. التي أطلقتها الأكاديمية في فبراير 2024.

وقد بلغ عدد المشروعات البحثية المقبولة 9 مشروعات بعد التقييم الذي تم من قبل لجنة المبادرات والمشروعات بالأكاديمية في المجالات الرئيسية التي تهم خطة التنمية الوطنية وهم العلوم الأساسية، الإلكترونيات، الزراعة، تعميق التصنيع المحلي، البيئة، والصحة.

أكاديمية البحث العلمي تعلن عن دعم 9 مشروعات بحثية ضمن برنامج RESPECT

ويعد برنامج RESPECT أحد برامج أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وهو آلية لدعم كبار العلماء المصريين الذين حصلوا على جوائز دولية أو جوائز الدولة أو جوائز/ زمالات بحثية مرموقة من مؤسسات دولية معروفة، كما يشارك في المشروع البحثي المقترح أيضًا الباحثون المبتدئون الواعدون باحثو الدكتوراه وما بعد الدكتوراه، وللاطلاع على أسماء المشروعات الفائزة يمكنكم الدخول علي الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.



وقد تقدم للبرنامج في دورته الثانية 92 باحثًا مصريًا، منهم 68 من مختلف الجامعات المصرية الحكومية والخاصة و23 من المراكز البحثية من جميع أنحاء الجمهورية، وأشارت سيادتها أن أكثر المشاريع البحثية المتقدمة كانت في مجال الصحة والدواء ويليها في مجال الطاقة والمياه والبيئة، وأضافت الفقي أن برنامج RESPECT يأتي في إطار جهود الأكاديمية لدعم مشروعات البحث والتطوير من أجل النهوض بالعلم والعلماء وتقديرًا للتميز العلمي وتشجيعًا لهم على العطاء المتواصل في المجالات العلمية التي يتخصص فيها باحثون نذروا أنفسهم لتحقيق إنجازات علمية تسهم في التطور العلمي والتكنولوجي.



والجدير بالذكر أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أطلقت برنامج RESPECT في نوفمبر 2019 بعد أن أعتمد مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بدورته رقم 174 دعم برنامج RESPECT، وقد دعمت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا 22 مشروعا بحثيا ضمن الدورة الأولى للبرنامج.

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