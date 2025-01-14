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موتا يعلن قائمة يوفنتوس لموقعة أتالانتا في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

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موتا يعلن قائمة يوفنتوس لموقعة أتالانتا في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

موتا يعلن قائمة يوفنتوس لموقعة أتالانتا في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 01:40 مساءً -  يفتقد فريق يوفنتوس 5 لاعبين، خلال مباراته، مساء اليوم الثلاثاء، أمام أتالانتا، والمؤجلة من الجولة 19 بمسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

 

غياب فلاهوفيتش عن يوفنتوس أمام أتالانتا 

 وأعلن تياجو موتا المدير الفني لفريق يوفنتوس، خلال المؤتمر الصحفي، أنه سيقيم حالة دوسان فلاهوفيتش المهاجم الغائب بسبب الإصابة، لكن الصربي لم يتم اختياره ضمن قائمة البيانكونيري للمباراة بسبب عدم تعافيه.

من ناحية أخرى، سيفقد اليوفي كلا من فرانسيسكو كونسيساو، جليسون بريمر، خوان كابال وأركاديوز ميليك للإصابة.

 

قائمة يوفنتوس لمباراة أتالانتا 

وفيما يلي قائمة السيدة العجوز كاملة:

حراسة المرمى: بيرين، بنسوليو، دي جريجوريو.

خط الدفاع: جاتي، كالولو، كامبياسو، سافونا، روهي.

خط الوسط: لوكاتيلي، كوبمينرز، ماكيني، تورام، فاجيولي، دوجلاس لويز.

خط الهجوم: يلدز، جونزاليس، أدزيتش، تيموثي وياه، مبانجولا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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