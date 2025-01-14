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السفارة الفرنسية بالقاهرة ترعى تطوير الكرة النسائية - أخبار كلمتك

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السفارة الفرنسية بالقاهرة ترعى تطوير الكرة النسائية - أخبار كلمتك

السفارة الفرنسية بالقاهرة ترعى تطوير الكرة النسائية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 08:25 مساءً - اتحاد الكرة، استقبل اليوم إيريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة، هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بمقر السفارة الفرنسية للاتفاق حول اقامة بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري والسفارة الفرنسية بالقاهرة بدعم من الاتحاد الفرنسي للعبة بهدف تطوير الكرة النسائية المصرية.

أبو ريدة وعلاء نبيل مع السفير الفرنسي بالقاهرة، كلمتك

بروتوكول تعاون بين اتحاد الكرة والسفارة الفرنسية

حضر اللقاء الكابتن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة المصري، وادريان جوليت مسئول النشاط الرياضي والثقافي بالسفارة الفرنسية، حيث تم الاتفاق على قيامهما بوضع بنود البروتوكول بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى لجميع عناصر اللعبة في مصر لضمان تطويرها وفق أحدث الأساليب العلمية التي يتبعها الاتحاد الفرنسي.

يأتي هذا الاتفاق في إطار سلسلة من المبادرات التي يقوم بها اتحاد الكرة المصري لتحقيق نقلة نوعية فى مستوى اللعبة بمصر.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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