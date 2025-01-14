الأخوين روسو يكشفان سبب عودتهما للعمل مع ستديوهات مارڤل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 01:30 مساءً - أفلام مارفل، كشف الأخوين "روسو"، عن سبب عودتهم للعمل مرة أخرى مع ستديوهات مارڤل، لإخراج فيلمي الـ Avengers المقبلين.

وقال الأخوين، في تصريحات صحفية: "لقد انتهى بنا الأمر بالعثور في أحد الليالي، على فكرة مجنونة قامت بتنشيطنا جميعًا... ورأينا بأنها قصة نحتاج إلى أن يراها العالم".

فيما ذكرت التقارير الصحفية، تفاصيل جديدة تتعلق بفيلم مارفل المنتظر،Avengers Doomsday.

وأشارت التقارير، إلى أن أشرار فيلم Avengers Doomsday، سيكونون نُسخ مُتغيرة من أبطال كون مارڤل الرئيسي Earth-616، وسيكون بعضهم طيبًا، وبعضهم شريرًا، والبعض كارثيين.

جو روسو: عمليات كتابة فيلم Avengers: Doomsday قاربت على الانتهاء

قال المخرج "جو روسو"، أن عمليات كتابة فيلم "Avengers: Doomsday"، قاربت على الانتهاء.

وأضاف روسو في تصريحات صحفية،:"نحن حاليًّا في منتصف عملية الكتابة لفيلم “Avengers: Doomsday، وقاربنا علي الانتهاء، ويصحبنا أحد المشاركين في كتابة أفلام الافنجرز السابقة، هو الوحيد الذي عاد من الطاقم القديم للمساعدة في كتابة السيناريو الجديد”.

وأعلنت استديوهات مارفل خطتها للجدول الزمني لتصوير، فيلمها الجديد Avengers Doomsday.

وذكرت مارفل في تصريحات صحفية، أن عمليات تصوير فيلم Avengers Doomsday، ستبدأ في مارس ٢٠٢٥، علي أن تستمر لمدة ٥ أشهر، فيما سيقوم الممثل "روبيرت داوني جونير"، بتصوير مشاهدة لمدة تقدر بـ ٣ أشهر، على أن يصور أبطال الفيلم الرئيسيين مشاهدهم في شهر بدون إستراحة، أما الممثلين الثانويين فجدول تصويرهم لمدة أسبوعين فقط.

روبرت داوني جونيور يعود لعالم مارفل

وأعلنت ستديوهات مارفل، بشكل رسمي، عن عودة الممثل روبرت داوني جونيور، لعالم الأبطال الخارقين، عبر تجسيد شخصية الدكتور دوم، وهي شخصية شريرة، على عكس أيرون مان، الذي اشتهر روبرت بلعبها في عالم مارفل، قبل أن يقتل ضمن أحداث فيلم Avengers.

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