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مركز الدكتور محمد غنيم لأمراض الكلى يحصل على اعتماد «جهار» - أخبار كلمتك

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مركز الدكتور محمد غنيم لأمراض الكلى يحصل على اعتماد «جهار» - أخبار كلمتك

مركز الدكتور محمد غنيم لأمراض الكلى يحصل على اعتماد «جهار» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 07:56 مساءً - أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أحمد طه، في بيان رسمي اليوم، عن أحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد، والتي تضمنت حصول ثماني منشآت صحية على اعتماد GAHAR، في مقدمتها مركز أمراض الكلى والمسالك البولية (مركز الدكتور محمد غنيم)، التابع لمستشفيات جامعة المنصورة، ليصبح بذلك أول مركز معتمد بجامعة المنصورة.

كما شمل القرار اعتماد مركز جراحات العمود الفقري بالجيزة، التابع للخدمات الطبية بالقوات المسلحة، ضمن الإنجازات البارزة في هذا المجال.

وأكد الدكتور أحمد طه أن اعتماد هذه المنشآت يمثل خطوة محورية لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل في تقديم خدمات صحية عالية التخصص. وأشار إلى أن مركز الدكتور محمد غنيم يعد الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا في علاج أمراض الكلى وجراحة المسالك البولية وزراعة الكلى، موضحاً الدور الحيوي للمركز بجانب مستشفى معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية، المعتمد من GAHAR، في خدمة أهالي الدلتا.

وشملت قائمة المنشآت الصحية التي حصلت على الاعتماد، إلى جانب مركز الدكتور محمد غنيم ومركز جراحات العمود الفقري:

مستشفى مصر الدولي بالجيزة.

مستشفى أندلسية سموحة بالإسكندرية.

مستشفى الجمعية الشرعية الرئيسية بالقليوبية.

كما وافقت اللجنة على منح اعتماد GAHAR لثلاثة مراكز ووحدات طب أسرة بمحافظتي جنوب سيناء والسويس، بالإضافة إلى صيدليتين بمحافظة الإسماعيلية، وهي:

وحدة طب الأسرة بالقرية البدوية بطابا، جنوب سيناء.

مركز طب أسرة الأربعين، السويس.

وحدة طب أسرة الطرفة، جنوب سيناء.

صيدلية ندا شومان، الإسماعيلية.

صيدلية الدكتورة دينا الشطوري بالإسماعيلية.

كما شملت قرارات اللجنة أيضاً تجديد اعتماد كل من:

مستشفى الحياة، بورسعيد.

مركز أورام المنيا، المنيا

مركز طب أسرة العرب، بورسعيد.

وحدة صحة أسرة عمر بن الخطاب، بورسعيد.

ووجّه الدكتور أحمد طه التهنئة إلى فرق الجودة بالمنشآت الصحية التي نجحت في الحصول على الاعتماد، مشيداً بجهود فريق العمل بجامعة المنصورة. كما دعا المنشآت الجامعية للاستفادة من خدمات الدعم الفني التي تقدمها الهيئة، والتي تشمل أداة التقييم الذاتي المتاحة عبر الموقع الإلكتروني، والتدريب على استخدامها سواء ميدانياً أو عن بُعد، بالإضافة إلى البرامج التدريبية المصممة خصيصاً لتلبية متطلبات الاعتماد.

وأكد الدكتور طه على أن نجاح عدد من المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة الكبرى يعكس حرص القطاع الخاص على الحصول على اعتماد GAHAR كخطوة أساسية للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، مضيفاً بأن حصول المنشآت الصحية على شهادة الاعتماد يضمن جودة الخدمات المقدمة وسلامة المرضى، ويعزز مكانة المنشآت الصحية كمقاصد متميزة للسياحة العلاجية.

للاطلاع على معايير اعتماد المستشفيات: https://shorturl.at/fqBX4

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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