لجنة السياحة العربية تناقش معوقات ومشاكل القطاع في أول اجتماعاتها - أخبار كلمتك

لجنة السياحة العربية تناقش معوقات ومشاكل القطاع في أول اجتماعاتها - أخبار كلمتك

بدوي يتفقد أجنحة شركات البترول المصرية المشاركة فى معرض اكتفاء بالسعودية - أخبار كلمتك

بدوي يتفقد أجنحة شركات البترول المصرية المشاركة فى معرض اكتفاء بالسعودية - أخبار كلمتك

اختتام فعاليات الملتقى الثقافي للشباب في شمال سيناء - أخبار كلمتك

اختتام فعاليات الملتقى الثقافي للشباب في شمال سيناء - أخبار كلمتك

غادة عادل تتعاقد على المسلسل الإذاعي اللمبة الزرقة في رمضان 2025 - أخبار كلمتك

غادة عادل تتعاقد على المسلسل الإذاعي اللمبة الزرقة في رمضان 2025 - أخبار كلمتك

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة قبل ساعة من ختام تعاملات اليوم الثلاثاء - أخبار كلمتك

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة قبل ساعة من ختام تعاملات اليوم الثلاثاء - أخبار كلمتك

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 - أخبار كلمتك

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 - أخبار كلمتك

مجلس النواب يدافع عن الذمة المالية المنفصلة للسيدات بقانون الإجراءات الجنائية - أخبار كلمتك

مجلس النواب يدافع عن الذمة المالية المنفصلة للسيدات بقانون الإجراءات الجنائية - أخبار كلمتك

بعد تسريب امتحاني اللغة العربية والإنجليزية.. استدعاء مدير الإدارة التعليمية بطما لسماع شهادته - أخبار كلمتك

بعد تسريب امتحاني اللغة العربية والإنجليزية.. استدعاء مدير الإدارة التعليمية بطما لسماع شهادته - أخبار كلمتك

بقيمة 135 مليون يورو.. النواب يوافق على قرض تمويل ‏مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة» ‏ - أخبار كلمتك

بقيمة 135 مليون يورو.. النواب يوافق على قرض تمويل ‏مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة» ‏ - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:46 - سيف الجزيري يتواجد في مران الزمالك بعد انتهاء أزمته - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:46 - سيف الجزيري يتواجد في مران الزمالك بعد انتهاء أزمته - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

بعد مسيرة 17 عاما، قائد منتخب كوريا الجنوبية يعتزل كرة القدم نهائيا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بعد مسيرة 17 عاما، قائد منتخب كوريا الجنوبية يعتزل كرة القدم نهائيا - أخبار كلمتك

بعد مسيرة 17 عاما، قائد منتخب كوريا الجنوبية يعتزل كرة القدم نهائيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 01:20 مساءً -  أعلن كو جا تشول، قائد منتخب كوريا الجنوبية، عن اعتزاله كرة القدم نهائيا بعد مسيرة استمرت 17 عامًا داخل المستطيل الأخضر، تميز فيها كأحد أبرز نجوم الساحرة المستديرة في آسيا.

 

مسيرة كو جا تشول مع منتخب كوريا الجنوبية 

 وشارك كو جا تشول في 76 مباراة مع منتخب كوريا الجنوبية، وكان له دور أساسي في قيادة بلاده لحصد المركز الثاني ببطولة كأس الأمم الآسيوية عام 2015 بأستراليا، والفوز بالميدالية البرونزية في أولمبياد لندن 2012.

ومن أبرز محطات مسيرة اللاعب الدولية توليه شارة قيادة منتخب كوريا الجنوبية في كأس العالم 2014 في البرازيل.

 

وبدأ كو مسيرته الكروية مع نادي جيجو يونايتد، لكن موهبته قادته إلى الدوري الألماني، حيث لعب في صفوف فولفسبورج، وأوجسبورج، وماينز بين عامي 2011 و2019.

وانتقل كو بعد ذلك إلى قطر، حيث لعب لناديي الغرافة والخور، قبل أن يعود إلى جيجو عام 2022.

وخلال موسم 2024، عانى كو (35 عامًا) من إصابات متعددة، مما جعله يشارك في ثلاث مباريات فقط مع فريق جيجو يونايتد، وهو ما دفعه لاتخاذ قرار الاعتزال.

 

كو جا تشول يكشف سبب اعتزاله

 وقال كو في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء "لم يعد جسدي قادرًا على التحمل، سواء ركبتي أو كاحلي. في الماضي، عندما كنت أصاب، كنت أستطيع على الأقل تحديد متى سأتعافى وأعود إلى الملعب".

وأردف قائلا: "في العامين الأخيرين، أصبح من الصعب معرفة متى يمكنني العودة. عندها علمت أن الوقت قد حان لتعليق الحذاء دون أي ندم".

ختم اللاعب الكوري الجنوبي تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم "لقد كان دائمًا حلمي أن أعود إلى جيجو وأنهي مسيرتي هنا. أنا ممتن للغاية لأنني تمكنت من تحقيق هذا الحلم".

وسوف يتجه كو الآن إلى مسار التدريب في ناديه المحبوب جيجو، حيث سيعمل ضمن برنامج تطوير الشباب.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

العراق يطلب استضافة كأس السوبر الإسباني - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق