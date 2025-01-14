مجلس النواب يدافع عن الذمة المالية المنفصلة للسيدات بقانون الإجراءات الجنائية - أخبار كلمتك

مجلس النواب يدافع عن الذمة المالية المنفصلة للسيدات بقانون الإجراءات الجنائية - أخبار كلمتك

بعد تسريب امتحاني اللغة العربية والإنجليزية.. استدعاء مدير الإدارة التعليمية بطما لسماع شهادته - أخبار كلمتك

بعد تسريب امتحاني اللغة العربية والإنجليزية.. استدعاء مدير الإدارة التعليمية بطما لسماع شهادته - أخبار كلمتك

بقيمة 135 مليون يورو.. النواب يوافق على قرض تمويل ‏مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة» ‏ - أخبار كلمتك

بقيمة 135 مليون يورو.. النواب يوافق على قرض تمويل ‏مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة» ‏ - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:46 - سيف الجزيري يتواجد في مران الزمالك بعد انتهاء أزمته - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:46 - سيف الجزيري يتواجد في مران الزمالك بعد انتهاء أزمته - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:46 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:46 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:46 - ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 46645 شهيدا - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:46 - ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 46645 شهيدا - أخبار كلمتك

بري ينفي اعتزامه إغلاق البرلمان اللبناني ردًا على تكليف سلام برئاسة الحكومة - أخبار كلمتك

بري ينفي اعتزامه إغلاق البرلمان اللبناني ردًا على تكليف سلام برئاسة الحكومة - أخبار كلمتك

موتا يعلن قائمة يوفنتوس لموقعة أتالانتا في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

موتا يعلن قائمة يوفنتوس لموقعة أتالانتا في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

مفاجأة، ميسي مرشح بقوة للعودة للعب مع برشلونة - أخبار كلمتك

مفاجأة، ميسي مرشح بقوة للعودة للعب مع برشلونة - أخبار كلمتك

ناصر الخبجي يتحدث عن التصالح والتسامح ماذا قال؟ - أخبار كلمتك

ناصر الخبجي يتحدث عن التصالح والتسامح ماذا قال؟ - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

وزير التعليم: إعفاء غير القادرين من رسوم محاولات التحسين بنظام البكالوريا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير التعليم: إعفاء غير القادرين من رسوم محاولات التحسين بنظام البكالوريا - أخبار كلمتك

وزير التعليم: إعفاء غير القادرين من رسوم محاولات التحسين بنظام البكالوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 01:26 مساءً - نظام البكالوريا.. أوضح محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إعفاء الطلاب غير القادرين من دفع رسوم محاولات التحسين في نظام البكالوريا بديل الثانوية العامة.

نظام البكالوريا بديل الثانوية العامة

وأوضح عبد اللطيف، أن نظام البكالوريا بديل الثانوية العامة يقضي على الدروس الخصوصية ويرفع الضغط النفسي عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور.

تعديل نظام الثانوية العامة

وتابع: «كان لدينا 32 مادة يتم تدريسها العامة وهو عدد مواد غير مسبوق في الثانوية، وتم مراجعة كل التجارب السابقة من أجل تعديل نظام الثانوية العامة وقبل الحوار المجتمعي حول مقترح البكالوريا المصرية تم مراجعة كل الأنظمة الدولية للثانوية العامة».

حوار مجتمعي حول نظام البكالوريا الجديد

وجاء ذلك خلال انطلاق جلسات الحوار المجتمعي، التي تستمر عدة أيام، بمشاركة مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظمة التعليمية لطرح النقاش حول مقترح نظام «شهادة البكالوريا المصرية»، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث تنطلق الفعاليات اليوم بعقد لقاء مع عدد من الخبراء والمتخصصين في ملف التعليم قبل الجامعي، كما سيتم عقد لقاء مع مجالس الأمناء والأباء والمعلمين على مستوى الجمهورية للاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات حول نظام شهادة البكالوريا المصرية.

وتستهدف سلسلة لقاءات الحوار المجتمعي إلى الاستماع لمختلف الرؤى حول التفاصيل الخاصة بمقترح شهادة البكالوريا المصرية، وما تتضمنه من خفض لعدد المواد الدراسية، مما يخفف العبء عن كاهل الأسر المصرية، فضلا عن المسارات المختلفة التي يختار من بينها الطالب، بالإضافة إلى مناقشة القواعد العامة لمجموع الدرجات، والمحاولات المتعددة لدخول الامتحان في المواد المختلفة.

اقرأ أيضاً
وزير التعليم يكشف أهمية تطبيق نظام البكالوريا: يقضى على الدروس الخصوصية

انطلاق جلسات الحوار المجتمعي حول نظام الثانوية العامة الجديد «البكالوريا المصرية»

بعد اجتماع الرئيس السيسي مع وزير التعليم.. اعرف موعد تطبيق نظام البكالوريا الجديد

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

اسعار العملات العربية والأجنبية في مصر اليوم.. الثلاثاء 14-1-2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق