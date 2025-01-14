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وزير التعليم العالي: نظام البكالوريا الجديد يمنح الخريج ما يحتاجه سوق العمل - أخبار كلمتك

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وزير التعليم العالي: نظام البكالوريا الجديد يمنح الخريج ما يحتاجه سوق العمل - أخبار كلمتك

وزير التعليم العالي: نظام البكالوريا الجديد يمنح الخريج ما يحتاجه سوق العمل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 01:11 مساءً - البكالوريا المصرية.. الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الحوار المجتمعي لنظام البكالوريا البديل للثانوية العامة مهم جدًا في تطوير سياسة تعليمية معاصرة في مصر.

البكالوريا المصرية

وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على حرصهم الدائم على التكامل ما بين التعليم الجامعي وما قبل الجامعي، مشددًا على أهمية الرؤية المشتركة التى تبدأ من احتياجات سوق العمل وهو الهدف من هذا التكامل بين الأطراف المعنية بالعملية التعليمية في مصر.

البكالوريا المصرية وسوق العمل

وأضاف أن البكالوريا المصرية تمنح الخريج ما يحتاجه من أجل الدخول إلى سوق العمل بكفاءة، ونعمل في وزارة التعليم العالي على برامج متكاملة لإعداد طالب مؤهل لسوق العمل.

وتابع: «يجب تصميم مسارات تعليمية مواكبة لاحتياجات سوق العمل»، مشيرا إلى أن لدينا 4 مسارات للتوافق مع سوق العمل المعاصر معتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح البكالوريا المصرية

وجاء ذلك، خلال انطلاق جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح البكالوريا المصرية الآن بوزارة التعليم، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء خالد عبد الغفار، ووزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، وعدد من الخبر والوزراء السابقين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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