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نقابة القراء تنتقد قرار المسلماني باستبعاد البهتيمي والفشني من قرآن السهرة - أخبار كلمتك

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نقابة القراء تنتقد قرار المسلماني باستبعاد البهتيمي والفشني من قرآن السهرة - أخبار كلمتك

نقابة القراء تنتقد قرار المسلماني باستبعاد البهتيمي والفشني من قرآن السهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 09:25 مساءً - أعربت نقابة القراء عن استيائها من قرار الإعلامي أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الذي تضمن استبعاد العديد من قراء القرآن الكريم البارزين من خريطة تلاوات قرآن السهرة بإذاعة القرآن الكريم.

كشف الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء أن النقابة تفاجئت خلال الأيام الماضية باستبعاد عدد كبير من كبار القراء الذين يمثلون علامات في دولة التلاوة المصرية دون سبب واضح 

استبعاد عدد من قراء إذاعة القرآن الكريم 

وأضاف "حشاد" في تصريحات خاصة لـ "كلمتك" ان الهيئة الوطنية للإعلام قررت استبعاد عدد من القراء المعروفين أبرزهم الشيوخ طه الفشني، كامل يوسف البهتيمي، الشحات محمد أنور وشعبان الصياد وحمدي الزامل وراغب مصطفى غلوش ومحمد الليثي وغيرهم، من خارطة قرآن السهرة.

قرار الوطنية للإعلام باستبعاد عدد من القراء 

وأوضح نقيب القراء أنه كان يجب على الإعلامي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن يرجع إلي لجنة اعتماد القراء داخل الإذاعة، لافتا إلي أن قرار الاستبعاد جاء دون الرجوع للجنة او أخذ رأيها وهو ما يخالف قواعد العمل داخل الإذاعة في مثل تلك الحالات.

ورفض "حشاد" اعتبار هذا القرار أنه ياتي ضمن خريطة تحديث أو إعادة هيكلة إذاعة القرآن الكريم واصفا من تم استبعادهم بأنهم " أعلام دولة التلاوة المصرية وقوة مصر الناعمة".

وذكر حشاد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما أراد تطوير المحتوى المقدم على إذاعة القرآن الكريم استعان بمجموعة من القراء، مؤكدأ أنه كان يجب على الكاتب احمد المسلماني اتخاذ نفس الاتجاه بالعودة إلي نقابة القراء قبل اتخاذ هذا القرار.

بيان نقابة القراء لمناشدة الإعلامي أحمد المسلماني 

وكان محمد الساعاتى مستشار نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم العامة بمصر بيانا للنقابة برئاسة الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء  يناشد فيه الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الإعلامى أحمد المسلمانى إعادة خريطة القراء كما كانت، وعدم استبعاد أحد من  القراء الذين تم استبعادهم، لأن هولاء القراء هم من قامت الإذاعة على أكتافهم،  وأثروا دولة التلاوة بأصواتهم العذبة ولهم جمهورهم الذى ينتظر تلاوتهم فى خريطة الإذاعة بمصر وخارجها.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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