مشاهير العرب - «الباء تحتها نقطة».. سر بكاء سوسن بدر في كواليس مسلسلها الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 01:06 مساءً - بكاء سوسن بدر.. شهدت كواليس مسلسل الباء تحتها نقطة أجواء هادئة ودافة للغاية، حيث غلبت عليها المحبة والود بين فريق العمل، إذ دخلت الفنانة سوسن بدر في نوبة بكاء شديدة متأثرة لما لمسته من احتفال فريق العمل بها.

وأعرب الجميع عن تقديرهم الكبير للفنانة القديرة، ما نشر لحظات جميلة ومؤثرة على موقع التصوير.

وفي هذا السياق نشرت مخرجة العمل هبة الصياغ مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على إنستجرام يظهر لحظة الاحتفاء بالفنانة سوسن بدر، ووصفتها بأنها أم وأخت وصديقة لكل فريق العمل ومثال للفنانة المتعاونة.

وشاركت الفنانة سوسن بدر جمهورها بعض الصور من كواليس العمل عبر حسابها على إنستجرام، معبّرة عن سعادتها بالمشاركة في هذا المشروع الفني المميز. وكتبت: أول يوم تصوير مسلسل الباء تحتها نقطة.. سعيدة بمشاركتي في هذا العمل الضخم للكاتبة الكبيرة منى الظاهري وإخراج المبدعة هبة الصياغ، ويضم نخبة من نجوم الإمارات، البحرين، سوريا، العراق، السودان.

مسلسل عربي مشترك بطابع مميز

يعد مسلسل الباء تحتها نقطة من الأعمال المنتظرة على الساحة الدرامية خلال الفترة القادمة، حيث يضم نخبة كبيرة من النجوم العرب من مختلف الدول، والعمل يحمل توقيع الكاتبة الكبيرة منى الظاهري والمخرجة هبة الصياغ، ما يعكس تنوع كبير وإبداع لا متناهي في تقديم قصة درامية جديدة ومثيرة.