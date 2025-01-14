"تكريم صناع الهوية.. خطوة على الطريق الصحيح" في العدد الجديد لـ "مسرحنا" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 01:10 مساءً - صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، العدد الإلكتروني الجديد "907" لجريدة "مسرحنا"، برئاسة تحرير الناقد محمد الروبي.

موضوعات مسرحنا

في قسم "الأخبار والمتابعات" نقرأ تقريرا خبريا عن احتفالية وزارة الثقافة بيوم الثقافة، بدار الأوبرا المصرية، لتكريم صناع الهوية ورموز الفن والأدب، ونتابع تفاصيل انطلاق ليالي العرض المسرحي "ليلة من ألف ليلة وليلة" لفرقة النور للمكفوفين بأسيوط، وتكتب لؤا الصباغ حول منتخب جامعة أسيوط ومشاركة عرض"المصحة" بمهرجان إبداع.

وتلقي همت مصطفى الضوء على أهم ما جاء بالدورة الرابعة لمهرجان فنون الأداء على مسرح السامر بالعجوزة، وتكتب سامية سيد عن مناقشة رسالة الدكتوراه للباحثة مروة السيد عبد الرازق بعنوان "فاعلية مسرح الفنون البصرية في تقليل حدة الاغتراب النفسي الناتج عن الجوائح العالمية".

ومن المنيا، تنقل آية سيد تفاصيل حصاد الدورة الثانية لمهرجان المنيا المسرحي دورة الفنان الراحل "حمدي طلبة"، وتقدم تغريد حسن، حصاد مسرح نهاد صليحة في عام، فيما يلتقي محمود عبد العزيز مع صناع عرض "بلاي" بمسرح الغد.

وفي قسم "الحوارات والتحقيقات" تجري صوفيا إسماعيل حوارا مع المخرج مناضل عنتر حول تجربته الفنية وعرضه الجديد "البعد الآخر".

وفي قسم "رؤى" يكتب ناصر العزبي مقالا بعنوان "سنة 2024 شابوه مسرح الثقافة الجماهيرية"، ويكتب نبيل سمير "ماذا أفعل هنا.. حيث لا يراني أحد".

وفي قسم "نوافذ" يقدم عيد عبد الحليم الجزء الثالث من "المسرح الإفريقي من الإرهاصات الفنية إلى التأسيس"، ويكتب هشام عبد الرؤوف "في المسرح الأمريكي إشكالية العروض التي حققت نجاحا في السينما والمسرح خارج برودواي"، ويترجم أحمد عبد الفتاح الجزء الثالث من مقال "المسافة الجمالية في الفنون الأدائية" لـ "اليساندرو برتينيتو"،باحث دكتوراه في جامعة أوديني بإيطاليا.

وفي ختام العدد، نقرأ للدكتور سيد علي إسماعيل، الجزء الثالث من سلسلة "النقد المسرحي السري والمجهول في مصر" بعنوان سجل النصوص والتقارير والوثائق المسرحية في الفترة من 1971 حتى 1975.

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