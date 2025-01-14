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مشاهير العرب - «الطاقة الإيجابية اللي في حياتي».. زينة تشارك متابعيها مشهد طريف مع فيفي عبده - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «الطاقة الإيجابية اللي في حياتي».. زينة تشارك متابعيها مشهد طريف مع فيفي عبده - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «الطاقة الإيجابية اللي في حياتي».. زينة تشارك متابعيها مشهد طريف مع فيفي عبده - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 01:26 مساءً - زينة.. تصدرت الفنانة زينة، تريند جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي بعدما ظهرت في مقطع رفقة الفنانة فيفي عبده، خلال كواليس تصوير مسلسل «العتاولة 2، المقرر عرضه في رمضان 2025.

زينة تشارك متابعيها مشهد طريف مع فيفي عبده

وشاركت زينة مقطع طريف يجمعها مع فيفي عبده في مسلسل العتاولة 2 عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت عليه قائلة: الطاقة الإيجابية اللي في حياتي.

وظهرت زينة تجلس إلى جانب فيفي عبده، وهما يعيدان واحدا من مشاهدها الشهيرة في مسلسل «الحقيقة والسراب».

وفي الفيديو تقلد زينة وفيفي عبده مشهد «قومي يا بت»، الذي تصدر التريند لفترات طويلة.

مسلسل العتاولة 2

يشارك في مسلسل العتاولة 2 كل من أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، أحمد كشك، هدى الإتربي، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الحديدي، وآخرون، من تأليف هشام هلال، و إخراج احمد خالد موسى، ومن المقرر أن تظهر الفنانة فيفي عبده في الجزء الثاني من مسلسل العتاولة ”والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم في شخصية جديدة ضمن الأحداث.

مسلسل العتاولة 2

آخر أعمال زينة

على جانب آخر، يعرض لـ زينة حاليا فيلم الدشاش بطولة محمد سعد، خالد الصاوي، باسم سمرة، ونسرين طافش، ورشوان توفيق، ومصطفى أبو سريع ومحمد جمعة، ومريم الجندي، نسرين أمين، وأحمد الرافعي، ومن إخراج سامح عبد العزيز.

زينة

آخر أعمال فيفي عبده

وكان آخر اعمال فيفي عبده هو مسلسل شغل في العالي، والذي عرض خلال شهر رمضان قبل الماضي، وشارك فى بطولة مسلسل شغل فى العالى بجانب فيفي عبده وشيرين رضا كل من توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.

فيفي عبده
فيفي عبده

وتدور أحداث مسلسل شغل فى العالى فى إطار كوميدى، حيث تقدم شيرين دور الصديقة الجذابة المواكبة لصيحات الموضة والتى تنتمى لطبقة مجتمعية عالية، فيما تجسد فيفى شخصية تنتمى لطبقة شعبية، وتعيش فى مكان شعبى، أى النقيد لشخصة شيرين، ولكن تجمعهما صداقة قوية، وينتج عن تفاوت الطبقات العديد من المواقف الكوميدية.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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