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انطلاق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية غدا، وتعليمات مشددة من قطاع المعاهد - أخبار كلمتك

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انطلاق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية غدا، وتعليمات مشددة من قطاع المعاهد - أخبار كلمتك

انطلاق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية غدا، وتعليمات مشددة من قطاع المعاهد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 08:40 مساءً - تنطلق، غدا الثلاثاء، امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية في المعاهد الأزهرية وسط تعليمات وإجراءات مشددة من قبل قطاع المعاهد الأزهرية لضمان نجاح سير أعمال الامتحانات.

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حيث من المقرر أن يؤدي طلاب الشهادة الإبتدائية امتحان مادة القرآن الكريم فيما يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية امتحان مادة اللغة العربية والنحو والصرف.

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تحذيرات قطاع المعاهد الأزهرية للطلاب والمراقبين قبل بدء الامتحانات

1- يحظر اصطحاب الطلاب للتليفون المحمول أو سماعات البلوتوث أو النظارات أو الساعات الحديثة التى تستخدم للاتصال بهذه الأجهزة أو كتب أو مذكرات أو أية أوراق تخص المادة فى اللجنة أثناء انعقاد الامتحانات أو أى شيء يساعد على الغش باللجان.

2- ينبه على الطالب الإجابة بالقلم ذى المداد الأزرق فقط ويحظر استخدام أى قلم بلون آخر عدا الرصاص فى المسودات فقط وعلى الطلاب عدم كتابة أسمائهم أو أرقام جلوسهم أو عمل أية علامة داخل كراسة الإجابة يستدل منها على شخصياتهم أو ترك أى متعلقات داخل ورقة الإجابة.

3- ينبه على الطلاب كتابة بياناتهم على القسيمة الملصقة (السلبس) بورقة الإجابة بخط واضح قبل الشروع فى الإجابة.

4- عدم تحرك أى طالب من مكانه قبل تسليم ورقة إجابته للملاحظ أثناء اللجنة، واختفاء أى ورقة إجابة معناه أن صاحبها لم يسلمها للملاحظ، ويتعرض الطالب الذى لم يسلم ورقة إجابته إلى إلغاء امتحانه إذا أسفر التحقيق عن إدانته.

5- ينبه على جميع الطلاب قبل بدء اللجنة، أنهم مسئولون عن تسليم أوراق إجابتهم كاملة للملاحظين، وأن عدم التوقيع على كشوف الحضور والانصراف يثبت تخلف الطالب فى المادة التى لم يوقع فيها.

6- اختفاء أى صفحة من أوراق إجابة الطالب معناه أن صاحبها لم يسلمها للملاحظ، ويتعرض إلى إلغاء امتحانه عن هذه المادة إذا أسفر التحقيق عن إدانته.

7- لا يسمح لأى طالب الخروج من لجنة الامتحان قبل نهاية نصف الزمن المحدد لإجابة المادة ويحظر على الطلاب طى أو تمزيق أوراق الإجابة بأى حال من الأحوال وفى حالة حدوث ذلك يتم عمل محضر إثبات حالة وإرساله مع ورقة الإجابة إلى لجنة النظام والمراقبة.

8- عدم كتابة أى عبارات خارجة عن سياق الامتحان أو تتضمن سبا أو قذفًا أو إيحاءات سياسية أو عبارات تخالف الآداب العامة.

9- التنبيه على الطلاب عدم تعمد طمس أو شطب الإجابات الصحيحة بصورة متكررة.

10- على الطالب السؤال عن موعد امتحانه الشفهى الخاص به.

11- عند امتحان الطالب المواد اللغات، يلتزم الطالب بالإجابة بلغة واحدة فقط على الأسئلة.

12- على الطالب كتابة رقم السؤال وإجابته فقط ولا يضيع الوقت فى كتابة رأس السؤال فى ورقة الإجابة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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