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مواطنون ضد الغلاء تطالب بحملة تفتيشية موسعة على مطاحن البن المغشوش - أخبار كلمتك

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مواطنون ضد الغلاء تطالب بحملة تفتيشية موسعة على مطاحن البن المغشوش - أخبار كلمتك

مواطنون ضد الغلاء تطالب بحملة تفتيشية موسعة على مطاحن البن المغشوش - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 01:15 مساءً -  طالبت جمعية مواطنون ضد الغلاء جهاز حماية المستهلك بضرورة البدء فى حملة تفتيشية موسعة على محلات ومتاجر ومطاحن البن المغشوش، وهو الأمر الذى يجرى تداوله فى مصر الآن على نطاق واسع، وما يقال عن تحميص نواة البلح والبازلاء وإضافة البى كربونات على قليل من بن.

وقد رصدت الجمعية شكاوى المستهلكين، وهو ما يتساند على حقائق واضحة فى انعدامية تذوق القهوة فى مصر.

 

المزاج العام تأثر كثيرا بغش البن 

 وقال محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء إن المزاج العام تأثر كثيرا بغش البن الذى فقد طعمه حتى مع البرندات الكبرى التى لها سمعة طيبة.

ارتفاع سعر البن أغرت بعض التجار الغشاشين لخلطه

 وأشار إلى أن ارتفاع سعره نتيجة رفع الدولار أغرت بعض التجار الغشاشين لخلطه مع مكونات أخرى حتى يحصدوا أرباحا كبيرة فى ظل إنعدام الرقابة من قطاع التفتيش على الأغذية فى وزارة الصحة. 

وضعف الجهاز الذى تراجع دوره وحركته مع نهاية عام ٢٠٢٤، وهو ما يدعونا لضرورة حركة مفاجأة من الجهاز لهذه المتاجر التى تمارس الغش على المواطنين حتى أن طن نواة البلح صار سعره أغلى من البلح ذاته.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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