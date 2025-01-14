غدا.. رئيس الوزراء يفتتح خطوط تجميع سيارات جيلي في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 12:51 مساءً - يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدا الأربعاء، خطوط تجميع سيارات جيلي في مصر.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً أمس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع وانج جي جون، رئيس الشركة الصينية الوطنية للإطارات (China National Tire & Rubber Co.، Ltd)، أكبر شركة صينية متخصصة في مجال تصنيع إطارات سيارات النقل الثقيل والملاكي والمعدات الهندسية وغيرها.