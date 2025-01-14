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القومي للأجور يكشف موعد زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص - أخبار كلمتك

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القومي للأجور يكشف موعد زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص - أخبار كلمتك

القومي للأجور يكشف موعد زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 08:45 مساءً - زيادة مرتبات القطاع الخاص، كشف علاء السقطي عضو المجلس القومي للأجور، آخر تطورات ملف زيادة أو رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص.

 

توجيه القيادة السياسية برفع الحد الأدنى للأجور


وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أن هناك توجيها من القيادة السياسية برفع الحد الأدنى للأجور سواء بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع الخاص.

 

دراسات رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

وأوضح: هناك دراسات تتم حاليا في القطاع الخاص لرفع الحد الأدنى للأجور، موضحًا أن الدراسة تتضمن عدم تأثر الإنتاجية أو تضرر أصحاب رأس المال من رجال الأعمال والمستثمرين والمنتجين.

وتابع: من المتوقع بنسبة 100%  رفع الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص وفقا لاجتماع الشهر المقبل.
 

متى سيتم إعلان زيادة المرتبات لجميع العاملين بالدولة؟

وكشف مصدر مسئول بوزارة المالية موعد زيادة المرتبات لجميع العاملين بالدولة.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكره في تصريح خاص لـ “كلمتك”، إنه يتم إعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة في الربع الأول من 2025 في ظل الصعوبات المتوقعة على المواطنين خلال العام المقبل.

 

موعد زيادة المرتبات 2025


وأوضح المصدر أنه من المتوقع أن تتم حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة ويكون موعد زيادة المرتبات خلال الأشهر الأولى من عام 2025 على غرار آخر زيادة التي تم إعلانها في فبراير 2024. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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