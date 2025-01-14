رمضان 2025.. أسعار السلع الغذائية في المحال التجارية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 09:01 مساءً - طرحت المحال التجارية والسلاسل الغذائية أنواعا من التمور والياميش، إضافة إلى كراتين رمضان التي تحتوي على مختلف المنتجات الغذائية، بأسعار مخفضة، تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان الكريم 2025 والمتبقي على حلوله القليل.

وتختلف كراتين رمضان والعروض الخاصة بكل كرتونة وفقًا لسعرها، حيث تحتوي الكراتين على المنتجات الغذائية الرئيسة التي يحتاجها المواطن مثل: «الأرز - المكرونة - الزيت - الشاي - البلح - قمر الدين - العدس - الفول - الصلصة - الزبدة».

فيما يختلف أنواع التمر في الأسواق، حيث تتزايد نسبة شرائه خلال شهر رمضان الكريم، لما يشهده من إقبال كبير من المواطنين، لكونه العنصر الرئيس للإفطار في معظم البيوت المصرية، حيث يتنوع بين: «الطازج، والجاف، والرطب، والنصف جاف، والطازج»، كما تختلف طريقة بيعه للمواطنين أما أن يباع «سائب أو معبأ بحسب طلب العميل.

وتستعرض كلمتك، لقرائها في السطور التالية، أسعار المنتجات الغذائية والتمر في المحال التجارية والسلاسل التجارية، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنــــا.

أسعار المنتجات الغذائية

سعر التمور والياميش

- يصل سعر الكيلو من التمور عينات فاخر أسواني إلى: 37.95 جنيه.

- يصل سعر الكيلو من تمر شاميه فاخر أسواني إلى: 25.95 جنيه.

- يصل سعر التمر 700 جرام إلى: 17.75 جنيه.

- يصل سعر الكيلو من تمر سكوتي فاخر أسواني إلى: 39.95 جنيه.

- يصل سعر الكيلو من التمر الشبح أسواني إلى: 42.95 جنيه.

- يصل سعر زبيب مصري 250 جرام إلى: 55.95 جنيه.

- تصل علبة تمر 1800 جرام إلى: 108.95 جنيه.

- تصل سعر علبة تمر بالشكولاتة وزن 250 جرام إلى: 71.95 جنيه.

- تصل سعر علبة تمر نصف جاف 700 جرام إلى 49.95 جنيه.

- تصل سعر علبة تمر 1250 جرام إلى 75.95 جنيه.

- تصل سعر علبة تمر 620 جرام إلى: 40.95 جنيه.

- تصل سعر علبة تمر 300 جرام إلى: 22.95 جنيه.

- تصل سعر علبة قمر الدين رول 400 جرام إلى: 102.95 جنيه.

- تصل سعر علبة قمر الدين 400 جرام إلى 72.95 جنيه.

سعر البقوليات والمكرونات والأرز

- يصل سعر الأرز البسمتي الهندي فاخر 250 جرام إلى 20.95 جنيه.

- يصل سعر اللوبيا المستوردة 250 جرام إلى 18.95 جنيه.

- يصل حمص الشام وزن 250 جرام إلى: 17.95 جنيه.

- يصل سعر العدس الأصفر وزن 250 جرام إلى: 15.95 جنيه.

- يصل سعر الذرة فيشار وزن 250 جرام إلى 10.45 جنيه.

- يصل سعر الفول تدميس بلدي وزن 250 جرام إلى 15.45 جنيه.

- يصل سعر المكرونة وزن 400 جرام إلى: 13.25 جنيه.

- يصل سعر كيلو الأرز إلى 24.75 جنيه.

- تصل عبوة الزيت خليط 2.25 لتر إلى 154.95 جنيه.

- تصل عبوة الزيت 1 لتر إلى 72.75 جنيه.

- تصل عبوة زيت ذرة 2.21 لتر إلى 219.95 جنيه.