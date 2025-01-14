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التنظيم والإدارة يكشف تفاصيل مسابقة توظيف 22 ألف معلم مساعد رياضيات (فيديو) - أخبار كلمتك

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التنظيم والإدارة يكشف تفاصيل مسابقة توظيف 22 ألف معلم مساعد رياضيات (فيديو) - أخبار كلمتك

التنظيم والإدارة يكشف تفاصيل مسابقة توظيف 22 ألف معلم مساعد رياضيات (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 08:25 مساءً - كشفت نسمة الخطيب المستشار الإعلامي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تفاصيل مسابقة توظيف 22 ألف معلم مساعد بمادة الرياضيات بوزارة التربية والتعليم.

 

مستندات وظيفة الـ22 ألف معلم مساعد

وقالت "الخطيب" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الاعلامية عزة مصطفى بقناة "الحياة": كل من يرغب في التقديم بمسابقة الـ22 ألف معلم مساعد رياضيات، عليه ملأ بياناته وتقديم المستندات المطلوبة على بوابة الوظائف الحكومية.

 

شروط وظيفة الـ22 ألف معلم مساعد

وأوضحت: شروط مسابقة الـ22 ألف معلم مساعد رياضيات تتضمن أن يكون مصري الجنسية وحسن السير والسمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية أو فصله بحكم أو قرار تأديبي نهائي، وألا يزيد عمره عن 40 عامًا، وأن يكون تقديره يبدأ من مقبول.
 

خريج رياضيات 

وتابعت: سيتم إتاحة الفرصة لكل خريج حاصل على مؤهل يناسب الموظيفة المعلن عنها، الراغبين في الوظيفة سيتم فتح باب التقديم عبر الموقع الإلكتروني في الفترة من 29 يناير حتى 12 فبراير 2025، وبعدها سيتم تدقيق المستندات التي تقديمها ثم إتاحة الاستعلام والإعلان عن موعد الامتحان الالكتروني للمقبولين.
 

وأشارت إلي أن الامتحان سيتم في مركز الادارة العامة التابع لـجهاز التنظيم والإدارة في منطقة صلاح سالم.
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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