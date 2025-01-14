التنظيم والإدارة يكشف تفاصيل مسابقة توظيف 22 ألف معلم مساعد رياضيات (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 08:25 مساءً - كشفت نسمة الخطيب المستشار الإعلامي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تفاصيل مسابقة توظيف 22 ألف معلم مساعد بمادة الرياضيات بوزارة التربية والتعليم.

مستندات وظيفة الـ22 ألف معلم مساعد

وقالت "الخطيب" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الاعلامية عزة مصطفى بقناة "الحياة": كل من يرغب في التقديم بمسابقة الـ22 ألف معلم مساعد رياضيات، عليه ملأ بياناته وتقديم المستندات المطلوبة على بوابة الوظائف الحكومية.

شروط وظيفة الـ22 ألف معلم مساعد

وأوضحت: شروط مسابقة الـ22 ألف معلم مساعد رياضيات تتضمن أن يكون مصري الجنسية وحسن السير والسمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية أو فصله بحكم أو قرار تأديبي نهائي، وألا يزيد عمره عن 40 عامًا، وأن يكون تقديره يبدأ من مقبول.



خريج رياضيات

وتابعت: سيتم إتاحة الفرصة لكل خريج حاصل على مؤهل يناسب الموظيفة المعلن عنها، الراغبين في الوظيفة سيتم فتح باب التقديم عبر الموقع الإلكتروني في الفترة من 29 يناير حتى 12 فبراير 2025، وبعدها سيتم تدقيق المستندات التي تقديمها ثم إتاحة الاستعلام والإعلان عن موعد الامتحان الالكتروني للمقبولين.



وأشارت إلي أن الامتحان سيتم في مركز الادارة العامة التابع لـجهاز التنظيم والإدارة في منطقة صلاح سالم.



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