الشمس ساطعة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 12:51 مساءً - الطقس.. كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025، حيث تتأثر البلاد بمرتفع جوي يعمل على استقرار الأحوال الجوية على كافة الأنحاء.

الطقس اليوم

أوضحت الأرصاد الطقس اليوم، مشيرة إلى امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، تعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وارتفاع درجات الحرارة بقيم من 3: 4 درجة أثناء فترات النهار على كافة المحافظات.

حالة الطقس اليوم

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم، أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة الطقس اليوم تميل للدفء خلال فترات النهار، وعلى المواطنين عدم تخفيف الملابس، لتجنب الإصابة بنزلات البرد، حيث سجلت درجات الحرارة على القاهرة الكبرى الساعة الخامسة والنصف صباحًا 12 درجة مئوية.

طقس الساعات المقبلة

وأضافت الهيئة بانخفاض درجات الحرارة أثناء فترات الليل، وسيطرة الأجواء الباردة، ليسود طقس شديد البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء، ويصل إلى حد الصقيع على المزروعات بوسط سيناء.

الطقس في مصر

وشهدت الطرق في الساعات الأولى من صباح اليوم، سيطرة شبورة مائية كثيفة، عملت على حجب الرؤية الافقية على طرق شمال البلاد وشمال الصعيد، وبعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأكدت هيئة الأرصاد عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك»، أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس اليوم، فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من شمال الصعيد ومدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 24 13 العاصمة الإدارية 23 11 6 أكتوبر 23 11 بنها 24 13 دمنهور 23 12 وادي النطرون 23 12 كفر الشيخ 22 11 المنصورة 22 12 الزقازيق 23 12 شبين الكوم 22 11 طنطا 21 11 دمياط 21 12 بورسعيد 22 13 الإسماعيلية 25 09 السويس 24 10 العريش 23 07 رفح 22 07 رأس سدر 21 13 نخل 19 02 كاترين 15 -01 الطور 23 11 طابا 22 07 شرم الشيخ 25 16 الإسكندرية 22 10 العلمين 21 10 مطروح 21 11 السلوم 22 10 سيوة 22 08 رأس غارب 24 12 الغردقة 23 13 سفاجا 24 14 مرسى علم 25 15 شلاتين 26 18 حلايب 24 17 أبو رماد 23 16 رأس حدربة 24 16 الفيوم 24 10 بني سويف 24 10 المنيا 25 09 أسيوط 24 08 سوهاج 25 10 قنا 27 11 الأقصر 26 11 أسوان 28 12 الوادي الجديد 26 10 أبو سمبل 27 11