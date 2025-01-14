مجلس النواب يدافع عن الذمة المالية المنفصلة للسيدات بقانون الإجراءات الجنائية - أخبار كلمتك

مجلس النواب يدافع عن الذمة المالية المنفصلة للسيدات بقانون الإجراءات الجنائية - أخبار كلمتك

بعد تسريب امتحاني اللغة العربية والإنجليزية.. استدعاء مدير الإدارة التعليمية بطما لسماع شهادته - أخبار كلمتك

بعد تسريب امتحاني اللغة العربية والإنجليزية.. استدعاء مدير الإدارة التعليمية بطما لسماع شهادته - أخبار كلمتك

بقيمة 135 مليون يورو.. النواب يوافق على قرض تمويل ‏مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة» ‏ - أخبار كلمتك

بقيمة 135 مليون يورو.. النواب يوافق على قرض تمويل ‏مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة» ‏ - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:46 - سيف الجزيري يتواجد في مران الزمالك بعد انتهاء أزمته - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:46 - سيف الجزيري يتواجد في مران الزمالك بعد انتهاء أزمته - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:46 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:46 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:46 - ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 46645 شهيدا - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:46 - ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 46645 شهيدا - أخبار كلمتك

بري ينفي اعتزامه إغلاق البرلمان اللبناني ردًا على تكليف سلام برئاسة الحكومة - أخبار كلمتك

بري ينفي اعتزامه إغلاق البرلمان اللبناني ردًا على تكليف سلام برئاسة الحكومة - أخبار كلمتك

موتا يعلن قائمة يوفنتوس لموقعة أتالانتا في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

موتا يعلن قائمة يوفنتوس لموقعة أتالانتا في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

مفاجأة، ميسي مرشح بقوة للعودة للعب مع برشلونة - أخبار كلمتك

مفاجأة، ميسي مرشح بقوة للعودة للعب مع برشلونة - أخبار كلمتك

ناصر الخبجي يتحدث عن التصالح والتسامح ماذا قال؟ - أخبار كلمتك

ناصر الخبجي يتحدث عن التصالح والتسامح ماذا قال؟ - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

الشمس ساطعة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الشمس ساطعة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الشمس ساطعة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 12:51 مساءً - الطقس.. كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025، حيث تتأثر البلاد بمرتفع جوي يعمل على استقرار الأحوال الجوية على كافة الأنحاء.

الطقس اليوم

أوضحت الأرصاد الطقس اليوم، مشيرة إلى امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، تعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وارتفاع درجات الحرارة بقيم من 3: 4 درجة أثناء فترات النهار على كافة المحافظات.

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم، أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الطقس

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة الطقس اليوم تميل للدفء خلال فترات النهار، وعلى المواطنين عدم تخفيف الملابس، لتجنب الإصابة بنزلات البرد، حيث سجلت درجات الحرارة على القاهرة الكبرى الساعة الخامسة والنصف صباحًا 12 درجة مئوية.

طقس الساعات المقبلة

وأضافت الهيئة بانخفاض درجات الحرارة أثناء فترات الليل، وسيطرة الأجواء الباردة، ليسود طقس شديد البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء، ويصل إلى حد الصقيع على المزروعات بوسط سيناء.

حالة الطقس اليوم

الطقس في مصر

وشهدت الطرق في الساعات الأولى من صباح اليوم، سيطرة شبورة مائية كثيفة، عملت على حجب الرؤية الافقية على طرق شمال البلاد وشمال الصعيد، وبعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأكدت هيئة الأرصاد عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك»، أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس اليوم، فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من شمال الصعيد ومدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 24 13
العاصمة الإدارية 23 11
6 أكتوبر 23 11
بنها 24 13
دمنهور 23 12
وادي النطرون 23 12
كفر الشيخ 22 11
المنصورة 22 12
الزقازيق 23 12
شبين الكوم 22 11
طنطا 21 11
دمياط 21 12
بورسعيد 22 13
الإسماعيلية 25 09
السويس 24 10
العريش 23 07
رفح 22 07
رأس سدر 21 13
نخل 19 02
كاترين 15 -01
الطور 23 11
طابا 22 07
شرم الشيخ 25 16
الإسكندرية 22 10
العلمين 21 10
مطروح 21 11
السلوم 22 10
سيوة 22 08
رأس غارب 24 12
الغردقة 23 13
سفاجا 24 14
مرسى علم 25 15
شلاتين 26 18
حلايب 24 17
أبو رماد 23 16
رأس حدربة 24 16
الفيوم 24 10
بني سويف 24 10
المنيا 25 09
أسيوط 24 08
سوهاج 25 10
قنا 27 11
الأقصر 26 11
أسوان 28 12
الوادي الجديد 26 10
أبو سمبل 27 11

اقرأ أيضاً
شبورة مائية و أمطار.. حالة الطقس غدا الجمعة 10 يناير 2025

معتدل نهارا.. حالة الطقس المتوقعة في مصر غدا السبت 11 يناير 2025

حالة الطقس اليوم.. ارتفاع في درجات الحرارة وسيطرة الشبورة المائية على الطرق

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

مفاجأة بعد انقشاع الشبورة، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 14-01-2025 فى مصر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق