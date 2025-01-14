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وزير البترول يبحث مع مجموعة القحطاني السعودية تعزيز التعاون - أخبار كلمتك

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وزير البترول يبحث مع مجموعة القحطاني السعودية تعزيز التعاون - أخبار كلمتك

وزير البترول يبحث مع مجموعة القحطاني السعودية تعزيز التعاون - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 12:45 مساءً -  التقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مع الشيخ طارق القحطاني رئيس مجلس إدارة مجموعة عبد الهادي القحطاني، على هامش مشاركته فى فعاليات مؤتمر ومعرض "اكتفاء" بالسعودية.

ويأتى هذا اللقاء، استكمالا للقاءات التي تمت خلال الأشهر الماضية، حيث أكد الجانبان على أهمية التعاون في مجال التعدين خاصة أنه يشهد تطورًا كبيرًا في مصر بجانب التعاون مع شركات القطاع المصري في مجال الطاقة، وبحث سبل  زيادة الاستثمار وفتح أسواق جديدة في القارة الافريقية.

 

توقيع اتفاقيتين تعاون مشترك بين مجموعة القحطاني السعودية وشركات إنبى وبتروجت وتنمية للبترول.

 وعقب جلسة المباحثات، شهد المهندس كريم بدوى  وزير البترول والثروة المعدنية مراسم توقيع اتفاقيتين إطاريتين خاصة بالتعاون بين مجموعة القحطاني وعدد من شركات قطاع البترول المصري متمثلة في شركات تنمية للبترول، الشركة الهندسية للصناعات البترولية والبتروكيماوية (إنبي) وشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية (بتروجت).


وقع الاتفاقية الأولى المهندس مصطفى أمين عامر رئيس شركة تنمية للبترول والسيد عبد الهادي طارق القحطاني رئيس شركة PWS.
ووقع الاتفاقية الثانية المهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والمهندس وائل لطفى رئيس شركة إنبى والسيد عبد الهادي طارق القحطاني رئيس شركة PWS.


وتهدف هذه الاتفاقيات إلى  تشكيل تحالف استراتيجي وتعاون تجاري كلًا في مجال خبرته وتخصصه، كما تهدف إلى التعاون في جميع أنحاء دول الشرق الأوسط وأفريقيا لتطوير مشروعات الهندسة والتوريد والبناء في مجالات البترول والغاز والبتروكيماويات والبنية التحتية والصناعة بشكل عام.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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