الرياضة - 01:06 - وزير الدفاع يتفقد أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوي ويلتقي عددا من المقاتلين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 01:06 مساءً - تفقد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوي، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة، والذى يأتي فى إطار المتابعة الميدانية للاطمئنان على مدى الجاهزية والاستعداد القتالي لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة.

وقام القائد العام للقوات المسلحة، بتفقد عدد من مراكز القيادة حيث استمع إلى شرح مفصل تضمن عرض الخطط والقرارات المنفذة لتأمين المجال الجوي فى نطاق التشكيل، أعقبه المرور على عدد من الوحدات والورش التخصصية لإجراءات الدعم الفني والصيانة لمختلف الأسلحة والمعدات من خلال الاستفادة بمنظومات التأمين الفني المتطورة، كما تفقد معرضاً للمنظومات الدفاعية الحديثة المزودة بها قوات الدفاع الجوي.

وزر الدفع يؤكد على تقديم الدعم لكافة وحدات القوات المسلحة

والتقى الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعدد من مقاتلي الدفاع الجوي ونقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بالجهود التي يبذلها مقاتلي الدفاع الجوي فى تحقيق التأمين والسيطرة للمجال الجوي المصري على مدار24 ساعة، مؤكداً أن القيادة العامة للقوات المسلحة لا تتوانى عن تقديم الدعم المستمر لكافة وحدات وتشكيلات القوات المسلحة لتكون دائماً فى أعلى درجات الكفاءة والاستعداد القتالي لتنفيذ جميع المهام التي توكل إليها بكفاءة واقتدار.

وأشار القائد العام للقوات المسلحة إلى أن الدفاع عن الوطن وتأمين حدوده والحفاظ على مقدرات شعبه العظيم مهمة مقدسة لا تهاون فيها، مطالباً رجال الدفاع الجوي بمواصلة التدريب الجاد والواقعي وتعظيم الاستفادة من منظومات الدفاع الجوي المتطورة التي تمكنهم من إنجاز كافة المهام المكلفين بها للدفاع عن أمن الوطن وصون مقدساته.