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تأجيل جراحة مروان عطية بسبب ارتباطات الأهلي محليا وإفريقيا - أخبار كلمتك

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تأجيل جراحة مروان عطية بسبب ارتباطات الأهلي محليا وإفريقيا - أخبار كلمتك

تأجيل جراحة مروان عطية بسبب ارتباطات الأهلي محليا وإفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 01:20 مساءً - الدوري المصري ، استقر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تأجيل جراحة الفتاق التي يحتاج إليها مروان عطية لاعب الفريق بسبب ارتباطات الأهلي المحلية والقارية. 

ويلعب مروان عطية لاعب الأهلي مستخدما المسكنات حيث يحتاج إلى تدخل جراحي للتعافي من آلام الفتاق. 

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم استعدادا لمواجهة الجونة المرتقبة غدا الأربعاء. 

قال مصدر داخل الأهلي إن وسام أبو علي مهاجم الأهلي لن يتواجد في قائمة مباراة الجونة المقرر لها غدا الأربعاء بسبب رغبة الجهاز الطبي في تأجيل الدفع باللاعب بعد الإغماء الذي تعرض له بعد العودة من كوت ديفوار وخضوعه لبعض الفحوصات الطبية الأخيرة. َ

 

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي  الأهلي بقيادة مارسيل كولر استعداداته اليوم، لمواجهة الجونة المقرر لها غدا الأربعاء ضمن منافسات الدوري.

 

موعد مباراة الأهلي القادمة 

ويلتقي  النادي الأهلي الجونة غدا الأربعاء بالدوري المصري في تمام الساعة 7 مساء.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر للتدريبات امس بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات امس الأول عقب العودة من كوت ديفوار بعد الفوز على استاد أبيدجان.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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