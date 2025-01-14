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الرياضة - 01:26 - موعد إجازة 25 يناير وأيام العطلات الرسمية خلال الشهر - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:26 - موعد إجازة 25 يناير وأيام العطلات الرسمية خلال الشهر - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:26 - موعد إجازة 25 يناير وأيام العطلات الرسمية خلال الشهر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 01:26 مساءً - يدور سؤال على ألسنة الكثير من المواطنين عن موعد إجازة 25 يناير وأيام العطلات الرسمية خلال الشهر، حيث ينتظر الموظفين على أحر من الجمر موعد الإجازة من أجل قضاء أوقات ممتعة مع العائلة أو الأصدقاء.

وخلال السطور التالية، يستعرض موقع كلمتك لمتابعيه وزواره موعد إجازة 25 يناير وأيام العطلات الرسمية خلال الشهر، وذلك ضمن خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها لزواره.

موعد إجازة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

موعد إجازة 25 يناير 2025

من المقرر أن توافق إجازة 25 يناير 2025 يوم السبت بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير، وقد يتم ترحيل إجازة هذا اليوم ليوم آخر لأنه يتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع، وسوف يحددها مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة.

أيام العطلات الرسمية خلال شهر يناير 2025

الجمعة 17 يناير عطلة أسبوعية

السبت 18 يناير عطلة أسبوعية

الجمعة 24 يناير عطلة أسبوعية

السبت 25 يناير عطلة أسبوعية

الجمعة 31 يناير عطلة أسبوعية

إجازة والعطلات الرسمية في يناير
إجازة والعطلات الرسمية في يناير

الإجازات الرسمية في 2025:

- يوم الإثنين 31 مارس إجازة عيد الفطر المبارك.

- يوم الجمعة 25 إبريل إجازة عيد تحرير سيناء.

- يوم الخميس 1 مايو إجازة عيد العمال.

-يوم الجمعة 6 يونيو وقفة عرفات.

- يوم السبت 7 يونيو إجازة عيد الأضحى.

-يوم الجمعة 27 يونيو إجازة رأس السنة الهجرية.

- يوم الأربعاء 23 يوليو إجازة ثورة 23 يوليو.

- يوم السبت 6 سبتمبر إجازة المولد النبوي.

-يوم الإثنين 6 أكتوبر إجازة حرب أكتوبر 1973

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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