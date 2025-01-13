في ذكرى ميلاد عبد الناصر.. «العربي الناصري»: اتحدوا لمواجهة الطوفان الذي يهدد وطننا العربي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 08:21 مساءً - دعا الحزب العربي الديمقراطي الناصري في الذكرى الـ 107 لميلاد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، جميع المؤمنين بالقومية العربية، إلى الانخراط داخل الحزب بشرعيته ومشروعيته، وتوحيد كافة القوى الناصرية من أجل تحقيق الأهداف الناصرية القومية السامية والمشروعة ومواجهة الطوفان و الأخطار المحدقة بالوطن العربي.

وقال الحزب العربي الناصري في بيان له اليوم الاثنين: «تمر علينا الذكرى 107 لميلاد الزعيم الخالد جمال عبد الناصر هذا العام وأمتنا العربية تمر بظرف شديد التعقيد والالتباس، مصحوبة بهجمة صهيونية أمريكية غربية شرسة تسعى إلي التهام كل مقدرات الأمة العربية وفي مقدمة أمتنا مصرنا الحبيبة، يساعدهم في ذلك القوي الإقليمية المحيطة بوطننا العربي، من الترك والفرس و الأحباش».

وأضاف البيان: «تمر علينا هذه الذكرى، ونحن حاملي الراية الناصرية في مصر قلب العروبة منقسمين ومشتتين ووضعنا لا يسر إلا أعداء عروبتنا، متابعا: «الإخوة والأخوات رفاقنا في سائر الساحات العربية ينظرون إلينا بحسرة وأسى، وينتظرون منا أن ننهض وأن نستقيم، من أجل قيادة التصدي لهذه الهجمة الشرسة على مقدرات الأمة العربية».

وأشار إلى أن هذه الدعوة من أجل الحفاظ على ما تبقى من مقدرات الأمة، والسعي لاستعادة ما تم سلبه من أراضي وخيرات شعبنا العربي العظيم، واصفا إياها بالدعوة الصادقة التي يبغي من ورائها توحيد الصفوف، ونصرة أمتنا التي يتكالب عليها رعاع البشر ولصوص الأرض، ومواجهة طوفان الظلاميين تجار الدين وأصحاب الاجندات المشبوهة.

وقال الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب، إن الدعوة تؤمن بكم وبقوتكم وبقدرتكم على النضال والانتصار، ونوجه نداءً لكل الإخوة الناصريين: «اتحدوا لمواجهة الطوفان، ففي وحدتكم قوة يخشاها القاصي والداني، وفي فرقتكم الضعف والهوان والخذلان والانكسار.

وختم قائلا: «الله ثم الأمة من وراء القصد».