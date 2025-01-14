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بري ينفي اعتزامه إغلاق البرلمان اللبناني ردًا على تكليف سلام برئاسة الحكومة - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 01:40 مساءً -  نفى المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، صحة ما أوردته إحدى الصحف المحلية بشأن نيته إغلاق البرلمان اللبناني كإجراء، ردًّا على تكليف القاضي نواف سلام برئاسة الحكومة، مؤكدًا أن ما تم تداوله "مزاعم مختلقة وعارية عن الصحة جملة وتفصيلًا".

 

نبيه بري ينفي عزمه إغلاق البرلمان ردًا على تكليف نواف سلام

 ووصف البيان، الذي صدر عن المكتب الإعلامي، المزاعم بأنها سابقة خطيرة في العمل الصحفي وغير أخلاقية، داعيًا إلى التزام المهنية في نقل الأخبار.

 

التطورات السياسية بين بري وحزب الله

 في السياق، أثارت التطورات السياسية الأخيرة صدمة لدى كتلتي الرئيس نبيه بري و"حزب الله" عقب فشل مساعي الإبقاء على نجيب ميقاتي رئيسًا للحكومة، بعد أن وقَع الاختيار على نواف سلام لتولي هذا المنصب.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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