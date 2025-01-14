بري ينفي اعتزامه إغلاق البرلمان اللبناني ردًا على تكليف سلام برئاسة الحكومة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 01:40 مساءً - نفى المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، صحة ما أوردته إحدى الصحف المحلية بشأن نيته إغلاق البرلمان اللبناني كإجراء، ردًّا على تكليف القاضي نواف سلام برئاسة الحكومة، مؤكدًا أن ما تم تداوله "مزاعم مختلقة وعارية عن الصحة جملة وتفصيلًا".

نبيه بري ينفي عزمه إغلاق البرلمان ردًا على تكليف نواف سلام

ووصف البيان، الذي صدر عن المكتب الإعلامي، المزاعم بأنها سابقة خطيرة في العمل الصحفي وغير أخلاقية، داعيًا إلى التزام المهنية في نقل الأخبار.

التطورات السياسية بين بري وحزب الله

في السياق، أثارت التطورات السياسية الأخيرة صدمة لدى كتلتي الرئيس نبيه بري و"حزب الله" عقب فشل مساعي الإبقاء على نجيب ميقاتي رئيسًا للحكومة، بعد أن وقَع الاختيار على نواف سلام لتولي هذا المنصب.

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