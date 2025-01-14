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أبرزها جثة السنوار، مطالب اللحظات الأخيرة تهدد بفشل اتفاق غزة - أخبار كلمتك

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أبرزها جثة السنوار، مطالب اللحظات الأخيرة تهدد بفشل اتفاق غزة - أخبار كلمتك

أبرزها جثة السنوار، مطالب اللحظات الأخيرة تهدد بفشل اتفاق غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 12:45 مساءً - تزايدت حالة الجدل في المشهد الإسرائيلي، خلال الساعات الأخيرة، حول احتمالية فشل  اتفاق الهدنة المرتقب في غزة، خلال مرحلة اللمسات النهائية.

احتمالية فشل  اتفاق الهدنة المرتقب في غزة

وبحسب وسائل إعلام عبرية، لا تزال هناك مطالب إضافية تثير اللغط والخلافات بين إسرائيل وحماس، أبرزها عدم موافقة تل أبيب على بند إنهاء الحرب، مقابل مطلب حماس بتسليمها جثة زعيمها السابق يحيى السنوار.

وتقول القناة 14 الإسرائيلية إن رسائل حماس لا تزال تشير إلى المطالبة بوقف الحرب كشرط إضافي للإفراج الجزئي عن رهائن ليسوا بالضرورة على قيد الحياة.

جثة السنوار تعرقل اتفاق وقف اطلاق النار

وتصر إسرائيل من جهتها على بند عدم إنهاء الحرب، كما حدث في اتفاق لبنان، حتى يتمكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من تمرير الاتفاق أمام ائتلافه، وهو بالفعل ناجح في ذلك حتى الآن، بحسب القناة.

وخلال الساعات الأخيرة، طالبت حماس بتسليمها جثة السنوار، لكن العديد من المسؤولين الإسرائيليين ردوا عليها بقوة في العديد من المواقع الإسرائيلية، ومنها واللا والقناة 14، مؤكدين رفض ذلك.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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