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مشاهير العرب - صاحب قدرات تمثيلية كبيرة.. مبدعون عن شكري سرحان: أعماله علامة فارقة في تاريخ السينما - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - صاحب قدرات تمثيلية كبيرة.. مبدعون عن شكري سرحان: أعماله علامة فارقة في تاريخ السينما - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - صاحب قدرات تمثيلية كبيرة.. مبدعون عن شكري سرحان: أعماله علامة فارقة في تاريخ السينما - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 08:21 مساءً - شهدت فعاليات الدورة الرابعة عشرة، لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، الذي يحمل اسم الفنان الراحل نور الشريف، في يومه الخامس، عقد ندوة خاصة لتكريم الفنان الكبير شكري سرحان، ومناقشة كتاب «ابن النيل.. شكري سرحان»، للناقد سامح فتحي وأدار الندوة الكاتب الصحفي سعد القرش، بحضور السيناريست سيد فؤاد، رئيس المهرجان، ومجموعة كبيرة من محبي السينما.

ووصف الناقد سامح فتحي، مؤلف كتاب «ابن النيل.. شكري سرحان»، خلال الندوة، الفنان شكري سرحان بأنه فنان عالمي، بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لافتا إلى أن سرحان استطاع لعب أدوار متنوعة وصعبة ببراعة تامة، بدءًا من الأدوار الرومانسية مثل دوره في فيلم «رد قلبي»، وصولا إلى الأدوار المركبة مثل شخصية «سعيد مهران»، في فيلم «اللص والكلاب».

وأشار إلى أن تعاون شكري سرحان مع كبار المخرجين، مثل يُوسُف شاهين، في 5 أفلام يعكس مكانته الكبيرة في السينما.

ولفت فتحي إلى أن أحد أعظم أدوار شكري سرحان، كان في فيلم «امرأة في الطريق»، مشيرًا إلى أن أداءه فيه يعد مدرسة في التمثيل الواقعي، ويستحق أن يكون مرجعَا للأجيال الجديدة، منوها إلى أن الكاتب إحسان عبد القدوس، كان يثق بقدرات شكري سرحان، ويختاره لبطولة أفلامه المقتبسة عن رواياته.

وأكد المشاركون في ختام الندوة، أن مسيرة شكري سرحان، التي امتدت لما يقرب من 50 عاما، تعد نموذجًا للتفاني والموهبة الحقيقية، حيث قدم خلالها أعمالا خالدة أثرت السينما المصرية والعربية.

كما أثنى السيناريست سيد فؤاد، على موهبة الفنية الفنان شكري سرحان، حيث ترك بصمة استثنائية في تاريخ السينما، مشددًا على ضرورة احترام هذه الإنجازات، التي أصبحت علامات بارزة، لافتا إلى أن أي نقاش، حول موهبة شكري سرحان، يجب أن يستند إلى الإشادة بما قدمه، خاصة مع أفلامه الخالدة التي لا تزال تحتل مكانة كبيرة في ذاكرة الجَمهور.

ومن جانبه، أشار الكاتب الصحفي سعد القرش، إلى أن شكري سرحان كان محظوظًا في بداياته، حيث بدأت مسيرته بعد نشر خبر في إحدى الصحف، عن موهبة فنية تبحث عن فرصة، وتحمس المخرج حسين فوزي لتلك الموهبة، واختاره لبطولة فيلم «لهاليبو»، أمام الفنانة الراحلة نعيمة عاكف.

ونوه القرش، إلى أن موهبة شكري سرحان، سرعان ما لفتت الأنظار، مما دفع المخرج العالمي يوسف شاهين، لاختياره لبطولة فيلمه «ابن النيل» عام 1951، موضحًا أن شكري سرحان كان من الفنانين القلائل، الذين جمعوا بين موهبة استثنائية، وقدرة على التفاعل مع متطلبات الجَمهور، مما جعله نجما بارزا على مدار عقود، مشيرًا إلى أن تجربته الفنية، تعد نموذجًا فريدا يمكن للأجيال الحالية التعلم منه، لافتا إلى أن نجوميته كانت مبنية على أساس موهبة حقيقية وإخلاص كبير للفن.

وشدد الحاضرون على أهمية استمرار تكريم رموز الفن المصري، لإحياء ذكراهم ونقل إرثهم للأجيال القادمة.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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