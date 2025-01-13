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عابد عناني يشارك بمسلسلين مع ياسمين صبري وياسر جلال في رمضان 2025 - أخبار كلمتك

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عابد عناني يشارك بمسلسلين مع ياسمين صبري وياسر جلال في رمضان 2025 - أخبار كلمتك

عابد عناني يشارك بمسلسلين مع ياسمين صبري وياسر جلال في رمضان 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 08:15 مساءً - يعيش الفنان عابد عناني حالة من الانتعاش الفني، خلال موسم رمضان 2025، حيث أنه يشارك في مسلسلين الأول ضل حيطة والثاني مسلسل جودر مع ياسر جلال.

مسلسل ضل حيطة لـ ياسمين صبري 

ويلعب عابد عناني خلال أحداث مسلسل ضل حيطة دور شقيق الفنانة ياسمين صبري، ويتضمن العمل 15 حلقةً.

كما أنتهي أيضًا عابد غناني من تصوير مشاهدة في الجزء الثاني من مسلسل جودر والذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال في رمضان 2025.

وتخوض الفنانة ياسمين صبري سباق رمضان 2025، بمسلسها الجديد ضل حيطة والذي يتضمن 15 حلقة وتنتجه المنتجة مها سليم.

مسلسل ياسمين صبري ضل حيطة في رمضان 2025 

وكشفت الشركة المنتجة عن الأبطال المشاركين بجانب ياسمين صبري في مسلسل ضل حيطة برمضان 2025، وهما نيكولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، والعمل من تأليف محمد سيد بشير ومن إخراج رامي إمام.

يذكر أن الفنانة ياسمين صبري شاركت في بطولة فيلم أبو نسب مع الفنان محمد إمام وماجد الكيدواني، وفاء عامر، ومحمد لطفي، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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