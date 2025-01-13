إيرادات أقوي 5 أفلام بدور العرض السينمائى المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 07:20 مساءً - استقبلت دور العرض السينمائى المصري مجموعة أفلام جديدة مع موسم رأس السنة وحققت تلك الافلام ايرادات كبيرة في أول ليالي العرض داخل مصر.
البوكس أوفيس المصري
ونستعرض قائمة بأقوي 5 افلام استطاعت ان تسيطر على البوكس اوفيس المصري دون غيرها.
1- فيلم "الحريفة 2" حقق 110 مليون و200 ألف جنية خلال 39 يوم عرض.
2- فيلم "الهنا اللي أنا فيه" حقق 34 مليون جنية خلال 25 يوم عرض
3- فيما جني فيلم "الدشاش" 27 مليون و850 ألف جنية خلال 11 يوم عرض
4- فيلم "بضع ساعات في يوم ما" حقق 20 مليون و850 ألف جنية خلال 18 يوم عرض.
5- بالمركز الأخير يأتي فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" الذي حقق 6 مليون و150 ألف جنية خلال 11 يوم عرض.
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