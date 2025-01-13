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إيرادات أقوي 5 أفلام بدور العرض السينمائى المصري - أخبار كلمتك

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إيرادات أقوي 5 أفلام بدور العرض السينمائى المصري - أخبار كلمتك

إيرادات أقوي 5 أفلام بدور العرض السينمائى المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 07:20 مساءً - استقبلت دور العرض السينمائى المصري مجموعة أفلام جديدة مع موسم رأس السنة وحققت تلك الافلام ايرادات كبيرة في أول ليالي العرض داخل مصر.

البوكس أوفيس المصري

 ونستعرض قائمة بأقوي 5 افلام استطاعت ان تسيطر على البوكس اوفيس المصري دون غيرها.

1- فيلم "الحريفة 2" حقق 110 مليون و200 ألف جنية خلال 39 يوم عرض.

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2- فيلم "الهنا اللي أنا فيه" حقق 34 مليون جنية خلال 25 يوم عرض

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3- فيما جني فيلم "الدشاش"  27 مليون و850 ألف جنية خلال 11 يوم عرض

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4- فيلم "بضع ساعات في يوم ما" حقق 20 مليون و850 ألف جنية خلال 18 يوم عرض.

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5- بالمركز الأخير يأتي فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" الذي  حقق 6 مليون و150 ألف جنية خلال 11 يوم عرض.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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