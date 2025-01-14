هند البحرينية تطرح "ألف باء حب" قريبا (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 05:10 صباحاً - تطرح المطربة هند البحرينية أحدث أغنياتها “ألف باء حب” خلال الفترة القليلة المقبلة.

والأغنية من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وسيتم طرحها عبر قناة روتانا على موقع الفيديوهات يوتيوب وكافة تطبيقات الموسيقى.

روتانا تطرح برومو ألبوم ماجد المهندس الجديد

وفي وقت سابق طرحت أيضا شركة روتانا للصوتيات والمرئيات برومو ألبوم الفنان العراقي ماجد المهندس الجديد، والذي يحمل اسم “شاطئ بحر”.

ويضم الألبوم 4 أغنيات، ويتعاون فيه ماجد المهندس مع الشاعر الأمير عبد الرحمن بن مساعد.

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