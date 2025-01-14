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هند البحرينية تطرح "ألف باء حب" قريبا (فيديو) - أخبار كلمتك

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هند البحرينية تطرح "ألف باء حب" قريبا (فيديو) - أخبار كلمتك

هند البحرينية تطرح "ألف باء حب" قريبا (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 05:10 صباحاً - تطرح المطربة هند البحرينية أحدث أغنياتها “ألف باء حب” خلال الفترة القليلة المقبلة.

والأغنية من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وسيتم طرحها عبر قناة روتانا على موقع الفيديوهات يوتيوب وكافة تطبيقات الموسيقى.

روتانا تطرح برومو ألبوم ماجد المهندس الجديد

وفي وقت سابق طرحت أيضا شركة روتانا للصوتيات والمرئيات برومو ألبوم الفنان العراقي ماجد المهندس الجديد، والذي يحمل اسم “شاطئ بحر”.

 

ويضم الألبوم 4 أغنيات، ويتعاون فيه ماجد المهندس مع الشاعر الأمير عبد الرحمن بن مساعد.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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