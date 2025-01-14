مشاهير العرب - وفاة فتحي ابن الفنان الراحل رياض القصبجي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 12:46 مساءً - فتحى القصبجي.. رحل عن عالمنا منذ قليل فتحى القصبجي ابن الفنان الراحل رياض القصبجي الشهير بـ الشاويش عطية اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025.

وفاة فتحي ابن الفنان الراحل رياض القصبجي

أعلن المستشار ماضي الدقن، نجل الفنان الراحل توفيق الدقن، وفاة فتحي رياض القصبجي، نجل الفنان الراحل رياض القصبجي، وكتب ماضي الدقن، رئيس جمعية أبناء فناني مصر، عبر حسابه على «فيسبوك»: «انتقل إلى رحمة الله الأخ والصديق والأستاذ فتحي رياض القصبجي، تغمد الله الفقيد بوافر الرحمة والمغفرة».

مسيرة فتحي رياض القصبجي

جسّد فتحي القصبجي شخصية والده في مسلسل أبو ضحكة جنان وذلك بسبب الشبه الكبير بينهما، إذ تناول المسلسل السيرة الذاتية للفنان الراحل إسماعيل ياسين، من بطولة أشرف عبد الباقي وإخراج محمد عبد العزيز، ولكنه لم يسير فتحي رياض القصبجي على خطى والده، فلم يدخل مجال التمثيل.

حياة رياض القصبجي

شارك «رياض القصبجي» في 179 فيلما، وكان أول أعماله فيلم «اليد السوداء» عام 1936، وجاء العمل الثاني والثالث في العام التالي بعد بدايته الفنية بفيلمي «سر الدكتور إبراهيم» و«سلامة في خير» عام 1937، ثم «التلغراف» و«بحبح باشا» رابع وخامس أفلامه ثم فيلم «الشاويش عطية» عام 1938.

قدم القصبجي الذي اشتهر باسم الشاويش عطية العديد من الأعمال السينمائية، كانت أبرزها سلسلة الأفلام التي قدمها مع الراحل إسماعيل يس، ومنها: إسماعيل ياسين في مستشفى المجانين، إسماعيل ياسين في الأسطول، إسماعيل ياسين في بيت الأشباح، إسماعيل ياسين في الطيران، إسماعيل ياسين بوليس حربي، إسماعيل يس بوليس سري، إسماعيل ياسين في جنينة الحيوانات، إسماعيل ياسين في الجيش، الآنسة حنفي، ابن حميدو وغيرها.

كما قدم العديد من الأفلام الأخرى منها: اقتلني من فضلك، انسى الدنيا، لوكاندة المفاجآت، أبو أحمد، عفريت سمارة، سلم لي على الحبايب، حب من نار، ساحر الستات، أبو عيون جريئة وأخرى.

الحياة الزوجية لـ رياض القصبجي

تزوج 4 مرات، منهم امرأة إيطالية الأصل وآخر زوجة له عاش معها هي أم فتحي، حتى وفاته، ومن أشهر زوجاته هي الأولى التي أنجب منها ابنه محمود رياض القصبجي.