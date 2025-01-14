النواب يسمح بالتظلم من منع التصرف بالأموال بعد 3 أشهر ‏على الحكم - أخبار كلمتك

النواب يسمح بالتظلم من منع التصرف بالأموال بعد 3 أشهر ‏على الحكم - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:16 - بعد جدل انتحارها.. القصة الكاملة لوفاة الطفلة ريناد عادل - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:16 - بعد جدل انتحارها.. القصة الكاملة لوفاة الطفلة ريناد عادل - أخبار كلمتك

إطلاق مسابقة لشغل 22 ألف وظيفة معلم مساعد مادة الرياضيات - أخبار كلمتك

إطلاق مسابقة لشغل 22 ألف وظيفة معلم مساعد مادة الرياضيات - أخبار كلمتك

إقالة رئيس كنترول الهرم بسبب إخلاله بواجباته أثناء الامتحانات - أخبار كلمتك

إقالة رئيس كنترول الهرم بسبب إخلاله بواجباته أثناء الامتحانات - أخبار كلمتك

وزيرة التنمية المحلية تتابع تنفيذ مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري - أخبار كلمتك

وزيرة التنمية المحلية تتابع تنفيذ مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري - أخبار كلمتك

حكايات الغماز، مجموعة قصصية جديدة لـ هبة الله أحمد في معرض الكتاب - أخبار كلمتك

حكايات الغماز، مجموعة قصصية جديدة لـ هبة الله أحمد في معرض الكتاب - أخبار كلمتك

طاقم تحكيم كاميروني لمباراة المصري وبلاك بولز الموزمبيقي بالكونفيدرالية - أخبار كلمتك

طاقم تحكيم كاميروني لمباراة المصري وبلاك بولز الموزمبيقي بالكونفيدرالية - أخبار كلمتك

جوارديولا: أتحمل تراجع نتائج مانشستر سيتي لهذا السبب - أخبار كلمتك

جوارديولا: أتحمل تراجع نتائج مانشستر سيتي لهذا السبب - أخبار كلمتك

أسعار الألماس فى الصاغة اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أسعار الألماس فى الصاغة اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 - أخبار كلمتك

حماس تعلق على تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

حماس تعلق على تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

غادة عادل تتعاقد على المسلسل الإذاعي اللمبة الزرقة في رمضان 2025 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
غادة عادل تتعاقد على المسلسل الإذاعي اللمبة الزرقة في رمضان 2025 - أخبار كلمتك

غادة عادل تتعاقد على المسلسل الإذاعي اللمبة الزرقة في رمضان 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 01:50 مساءً -  تعاقدت الفنانة غادة عادل على المسلسل الإذاعي اللمبة الزرقة في رمضان 2025، والذي من المقرر إذاعته عبر إذاعة إينرجي.

591ac4cdd2.jpg

مسلسل غادة عادل في رمضان 2025 

مسلسل اللمبة الزرقة لغادة عادل في رمضان 2025، من تأليف إسلام شلباية ومن إخراج زهرة رامي ويذاع عبر إذاعة إينرجي.

وغادة هي واحدة من أبرز وأهم نجمات السينما والدراما المصرية، وتتمتع غادة عادل بمسيرة فنية حافلة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، استطاعت خلالها أن تترك بصمتها الخاصة في مجال التمثيل سواء في السينما أو التلفزيون.

 

b13c05edeb.jpg
e21babe59b.jpg

بدايات غادة عادل الفنية 

 وكانت دراسة غادة عادل بعيدة تمامًا عن الفن، حيث كانت تعيش في ليبيا ودرست هناك المحاسبة بأحد المعاهد، ولكنها عادت إلى مصر وكانت بوابتها إلى عالم التمثيل هي الإعلانات و"الكليبات" مثل ظهورها في أغنية راجعين للهضبة عمرو دياب.

كان مسلسل ما وراء القناع عام 1995 هو أول أعمالها الفنية، ثم شاركت من بعده في فوازير أبيض وأسود وفي عام 1997 شاركت بالجزء الأول من مسلسل زيزينيا حيث قدمت شخصية روزانا.

 

صعيدي في الجامعة الأمريكية الانطلاقة الأولى في عالم السينما 

في عام 1998 حظت غادة عادل بأول فرصة في عالم السينما من خلال المشاركة في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية الذي كان بمثابة “طاقة القدر” لها هي وجيلها، حيث لمع نجمها وأصبحت من أهم الفنانات في جيلها مع كل خطوة فنية تخطوها بعد ذلك، حيث شاركت في أفلام هامة مثل عبود على الحدود، 55 إسعاف، الباشا تلميذ، ملاكي اسكندرية، في شقة مصر الجديدة، الوتر.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

مشاهير العرب - منها «شهادة معاملة أطفال» و«فهد البطل» و«الغاوي».. ‏خريطة مسلسلات رمضان 2025‏ - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق