اختتام فعاليات الملتقى الثقافي للشباب في شمال سيناء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 01:50 مساءً - يسدل الستار، اليوم الثلاثاء على الفعاليات الثقافية والفنية للملتقى الثقافي للشباب الذى نظمه المجلس الأعلى للثقافة في مدينة العريش ومركز بئر العبد.

وجاءت الفعاليات بحضور اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء والدكتور أشرف العزازى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة ووفد وزارة الثقافة المرافق له.

وعلى هامش الملتقى، حرص أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، على إهداء درع المجلس للمحافظ.



وكانت الفعاليات الثقافية والفنية للملتقى الثقافي للشباب الذى ينظمه المجلس الأعلى للثقافة - الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات- بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، قد بدأت يوم الأحد ١٢ يناير الجاري في قصر ثقافة العريش ومركز بئر العبد وسط ترحيب كبير من القيادات التنفيذية والمحلية من محافظة شمال سيناء، واهتمام قيادات وزارة الثقافة التي تبذل جهودها بهدف إيصال الخدمات الثقافية للمحافظات الحدودية والكشف عن المبدعين والموهوبين من أبناء المحافظة ورعايتهم .

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