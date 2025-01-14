مشاهير العرب - «هفتح حضانة أطفال».. شيري عادل بعد إعلانها اعتزال الفن | فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 02:06 مساءً - شيري عادل .. أثارت الفنانة شيري عادل، قطاع كبير من محبيها ومتابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد انتشار نبأ اعتزالها الفن خلال لقائها الأخير في إحدى البرامج التلفزيونية، الأمر الذي يسأل عنه عدد كبير من محبيها.

ومع ارتفاع مؤشرات البحث حول حقيقة اعتزال النجمة شيري عادل، تستعرض كلمتك للقراء والمتابعين في التقرير التالي كل ما تحتاج معرفته عن حقيقة اعتزال شيري عادل.

حقيقة اعتزال شيري عادل

ومع البحث، تبين أن اعتزال شيري عادل هو مقلب أقامته في النجمة بشرى، خلال لقائها الأخير ببرنامج «آخر سؤال» عبر شاشة قناة «أبوظبي» لتكشف لها في رغبتها بالاعتزال، قائلة: «أنا أخدت قرار وعايزة أقولك عليه وعايزاكي تشجعيني دا قرار مصيري ومحتاجاكي تقفي جنبي فيه، أنا قررت اعتزل التمثيل وهفتح حضانة أطفال».

وردت بشرى على هذا القرار، قائلة: «نعم نعم لأ ثانية واحدة يعني إيه الكلام الكبير دا إنت بتهزري، لترد شيري قائلة: لا أنا مبهزرش، إيه المشكلة أنا كنت فاكراكي هتقفي جنبي».

وتابعت بشرى: «لا مبشتغلكيش أنا فاكراكي أن أي قرار متفقين عليه إحنا أصحاب وأي قرار المفروض أن أنت تقفي جنبي فيه»، لتنفعل بشرى قائلة: "أيوه دا كلام أنت عيلة صغيرة تعتزلي إيه هو فيه "فرة" في البلد حكيم عايز يعتزل ومش عارف مين عايز يعتزل دا كلام مش منطقي.

ولترد شيري عادل، قائلة: «ما أنا هفتح حضانة، حضانة افتحيها كده كده وأنت شغاله إيه هيمنعك؟ مش هعرف أركز فيها دا خلاص قرار أخدته ومش هرجع فيه».

آخر أعمال شيري عادل

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال شيري عادل مشاركتها في مسلسل الوصفة السحرية الذي عرض مؤخرا.

مسلس الوصفة السحرية

ودارت أحداث مسلسل الوصفة السحرية، في إطار دراما اجتماعية مثيرة، حول المشاكل الزوجية، فبعد زواج دينا من مالك، يقع بين يديها كتاب «الوصفة السحرية لزواج ناجح» الذي يلفت نظرها فتفتحه لتجد عنوانه «سنة أولى زواج» فتظل تقرأ في سطوره بنهم دون توقف لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ «دينا» على إثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.