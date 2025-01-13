الرياضة - 07:56 - شبورة وأمطار وصقيع.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا الثلاثاء 14 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 07:56 مساءً - الطقس غدا.. أكدت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن توقعاتحالة الطقس غدا الثلاثاء 14 يناير 2025، تشير إلى سيادة الطقس المائل للدفء في وقت النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.

حالة الطقس والظواهر الجوية

وأضافت الأرصاد الجوية أن الطقس سيكون دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومعتدلا على السواحل الشمالية الغربية، مشيرة إلى أنه في وقت الليل سيكون الطقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء ويصل إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وأشارت الأرصاد الجوية أن الظواهر الجوية تفيد بوجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق شمال الصعيد ومدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، ويتوقع أيضا أن تتكون شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، و

حالة الطقس في البحرين

أوضحت الأرصاد أن حالة الطقس غدا في البحر المتوسط ستكون بين الخفيفة والمعتدلة، وارتفاع الموج سيتراوح بين: 1: 1.5 متر والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

وحالة البحر الأحمر ستكون بين الخفيفة والمعتدلة وارتفاع الموج سيتراوح أيضا بين: 1: 1.5 مترن والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على مدن ومحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 14 يناير 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 24 13 العاصمة الإدارية 23 11 6 أكتوبر 23 11 بنها 24 13 دمنهور 23 12 المنصورة 22 12 الزقازيق 23 12 شبين الكوم 22 11 طنطا 21 11 دمياط 21 12 بورسعيد 22 13 الإسماعيلية 25 9 السويس 24 10 العريش 23 7 رفح 22 7 رأس سدر 21 13 نخل 19 2 كاترين 15 1 الطور 23 11 طابا 22 7 شرم الشيخ 25 16 الإسكندرية 22 10 العلمين الجديدة 21 10 مطروح 21 11 السلوم 22 10 سيوة 22 8 رأس غارب 24 12 الغردقة 23 13 سفاجا 24 14 الأقصر 26 11 أسوان 28 12 الوادي الجديد 26 10 أبو سمبل 27 11