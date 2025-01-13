كولر يستقر على مهاجم الأهلي البديل أمام الجونة حال غياب وسام أبو علي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 07:40 مساءً - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الجونة الأربعاء القادم، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ولم يتحدد موقف الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي من المشاركة مع الفريق أمام الجونة حيث من المقرر أن يستكمل اللاعب اليوم الفحوصات الطبية والتحاليل التي يجريها لمزيد من الاطمئنان على حالته.

كان وسام اشتكى من إجهاد وهبوط بسيط بالدورة الدموية، عقب الوصول صباح أمس إلى مطار القاهرة، وذلك نتيجة للمجهود البدني الكبير الذي بذله اللاعب خلال مباراة الأهلي واستاد أبيدجان، التي أقيمت وسط درجات حرارة ورطوبة مرتفعة، وتم فحصه طبيًّا قبل مغادرة مطار القاهرة.

مهاجم الأهلي أمام الجونة في حال غياب وسام أبو علي

وعلمت كلمتك أن مارسيل كولر استقر علي بديل وسام أبو علي أمام الجونة في حال عدم جاهزية المهاجم الفلسطيني للمباراة المقرر لها الأربعاء المقبل.

واستقر كولر علي الدفع بـ سمير محمد لاعب الأهلي في التشكيل الأساسي للفريق خلال مباراته المقبلة حال عدم جاهزية وسام أبو علي.

وعادت بعثة الأهلي إلى القاهرة صباح أمس قادمة من كوت ديفوار بعد الفوز على ستاد أبيدجان أمس الأول بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "فيليكس هوفويت بوانيي" بساحل العاج، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويلتقي النادي الأهلي الجونة يوم الأربعاء 15 يناير الجاري بالدوري المصري في تمام الساعة 7 مساء.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1- أورلاندو بايرتس 11 نقطة (5 مباريات)

2- الأهلي 10 نقاط (5 مباريات)

3- شباب بلوزداد 6 نقاط (5 مباريات)

5- إستاد أبيدجان نقطة (5 مباريات)

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