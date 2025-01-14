ريال سوسيداد يفوز على فياريال 0/1 في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 12:00 صباحاً - انتهت مباراة ريال سوسيداد ضد فياريال بنتيجة 0/1 للأول، في اللقاء الذي أقيم على ملعب أنويتا، مساء اليوم الإثنين، في الجولة 19 من الدوري الإسباني - الليجا.

سجل الياباني الدولي تاكيفوسا كوبو هدف ريال سوسيداد في شباك فياريال في الدقيقة 51.

تشكيل ريال سوسيداد ضد فياريال

أليخاندرو ريميرو، جون أرامبورو، أرتيز إيلوستوندو، نايف أكرد، إيهين مونيوز، سيرجيو جوميز، تاكيفوسا كوبو، مارتن زوبيميندي، لوكا سوسيتش، ميكيل أويارزابال، برايس مينديز.

تشكيل فياريال أمام ريال سوسيداد

لويز جونيور، خوان فويث، ويلي كامبوالا، سيرجي كاردونا، كيكو فيمينيا، سانتي كوميسانيا، باب جايي، دانيال باريخو، دينيس سواريز، أليخاندرو باينا رودريجيز، ثيرنو باري.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.