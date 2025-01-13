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شقيقة زوجة ماهر الأسد تعود لسوريا بعد غياب 17 سنة - أخبار كلمتك

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شقيقة زوجة ماهر الأسد تعود لسوريا بعد غياب 17 سنة - أخبار كلمتك

شقيقة زوجة ماهر الأسد تعود لسوريا بعد غياب 17 سنة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 08:30 مساءً - بعد غياب أكثر من 17 عاما عن سوريا، عادت المعارضة السورية مجد جدعان شقيقة زوجة ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري السابق إلى العاصمة دمشق.

 

المعارضة السورية مجد جدعان

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، ظهرت جدعان في مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترتدي علم بألوان العلم السوري الجديد وأقيم لها استقبال حافل  بعودتها إلى البلاد.

ووصفت جدعان في تصريحات لوسائل إعلام سورية، عودتها إلى دمشق والاستقبال الذي حظيت بـ"عودة الروح".

عودة شقيقة زوجة ماهر الأسد إلى سوريا

وقالت إنها تابعت التطورات في سوريا لحظة بلحظة، وكشفت أنها توقعت ما حدث في سوريا بعد مقتل الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله لكنها لم تتوقع أن تسير الأمور بهذه السرعة.        

وغادرت مجد جدعان سوريا قبل أكثر من 17 سنة، بسبب معارضتها لـ نظام بشار الأسد وتعرضها لمضايقات مباشرة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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