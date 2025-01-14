بدوي يتفقد أجنحة شركات البترول المصرية المشاركة فى معرض اكتفاء بالسعودية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 01:50 مساءً - على هامش مشاركته فى فعاليات مؤتمر ومعرض "إكتفاء" بالمملكة العربية السعودية، أجرى المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية جولة تفقدية بأجنحة شركات قطاع البترول المصرى المشاركة فى المعرض حيث تفقد أجنحة شركة إنبى، وشركة الحفر والخدمات البترولية DPS.

وتأتى مشاركة شركات قطاع البترول المصرية فى إطار استعراض امكانياتها فى مختلف أنشطة صناعة البترول والغاز وقصص نجاحها فى تنفيذ المشروعات داخل وخارج مصر وبحث الفرص لتوسعة أنشطتها وفتح مجالات عمل ومشروعات أخرى خارج مصر، ووجه الوزير الشكر والتقدير لفرق العمل المشاركة من شركات البترول المصرية فى المعرض على مشاركتهم الفعالة فى ظل الاقبال الكبير من زوار المعرض على الأجنحة المصرية واشادتهم بامكانات وخبرات شركات البترول المصرية.

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