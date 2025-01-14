بعد تسريب امتحاني اللغة العربية والإنجليزية.. استدعاء مدير الإدارة التعليمية بطما لسماع شهادته - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 01:46 مساءً - تسريب امتحانات الترم الأول 2025.. أصدر المستشار الحسيني مصطفى الجدي، بإشراف المستشار حسين أبو راية مدير النيابة الإدارية في طما، قرار باستدعاء مدير الإدارة التعليمية بطما، وأعضاء لجنة المتابعة بمديرية التربية والتعليم بسوهاج.

تسريب امتحانات الترم الأول 2025

وجاء ذلك الاستدعاء للاستماع لشهادتهم تفصيلًا حول واقعة تسريب امتحانات الترم الأول 2025 في مادة اللغة الإنجليزية «نموذج ب» للصف الخامس الابتدائي، وتسريب امتحان اللغة العربية «نموذج ب» للصف الثاني الإعدادي، بمركز طما بمحافظة سوهاج.

الإبلاغ عن تسريب امتحانات الترم الأول 2025

وتلقت النيابة الإدارية بطما بلاغ الإدارة التعليمية بشأن رصد إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم بسوهاج لتسريب امتحانات الترم الأول 2025 في مادتين، وإخطار إدارة طما بالواقعة، وإلغاء النموذجين محل التسريب واستبدالهما بنماذج أخرى في حينه واستمرار الامتحانات في الوقت المخصص لها.

التحقيق في واقعة تسريب امتحانات الترم الأول 2025

وقام مدير الإدارة بتشكيل لجنة برئاسته والانتقال لمقار لجان الامتحانات وضبط الواقعة والمسئولين عنها، حيث صدر قرار الدكتور محافظ سوهاج بوقف ثلاثة من العاملين بالإدارة التعليمية عن العمل لمدة شهر أو لحين انتهاء التحقيقات وتحديد المسئوليات التأديبية.

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول

والجدير بالذكر أن المدارس قد بدأت في عقد وإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي لطلاب صفوف النقل، من يوم السبت الماضي الموافق 11 يناير الجاري، وتستمر امتحانات الترم الأول لطلاب صفوف النقل حتى الخميس المقبل الموافق 16 يناير الجاري.