الرياضة - 01:46 - ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 46645 شهيدا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 01:46 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 46.645 والجرحى إلى 110.012 منذ السابع من تشرين الأول لعام 2023.

وذكرت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى من جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 466 على قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها إلى المستشفيات 61 شهيدا و281 إصابة خلال الساعات الماضية.

وأكدت الوزارة أنه ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.