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مسؤول إسرائيلي يكشف مصير جثمان يحيى السنوار ضمن صفقة التبادل مع حماس - أخبار كلمتك

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مسؤول إسرائيلي يكشف مصير جثمان يحيى السنوار ضمن صفقة التبادل مع حماس - أخبار كلمتك

مسؤول إسرائيلي يكشف مصير جثمان يحيى السنوار ضمن صفقة التبادل مع حماس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 12:00 صباحاً - أكد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، أن حكومة الاحتلال لن تقوم بتسليم جثمان يحيى السنوار، القائد السابق لحركة حماس في غزة، كجزء من صفقة تبادل الأسرى المحتملة بين الجانبين.

يأتي هذا التصريح في وقت أشادت فيه حركة حماس بالتقدم الذي أُحرز في مفاوضات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكدت الحركة أنها تتعامل بإيجابية مع الجهود المبذولة لتحقيق التهدئة، مشيرة إلى أهمية تحقيق شروط تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني.

الجدير بالذكر أن مفاوضات وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى تجري بوساطة أطراف إقليمية ودولية، وسط آمال بإنهاء الحرب المستمرة في القطاع منذ أشهر وتحقيق تهدئة شاملة.


جيش الاحتلال يفكك مواقع في محور نتساريم بين شمال وجنوب غزة

أعلنت مصادر محلية في قطاع غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بتفكيك عدد من المواقع العسكرية داخل محور نتساريم، الذي يفصل بين شمال القطاع وجنوبه.

محور نتساريم، الذي يمثل نقطة ربط رئيسية داخل القطاع، كان قد شهد تعزيزات عسكرية كبيرة خلال الأشهر الماضية في إطار العمليات الإسرائيلية المستمرة في غزة.

 

حماس تبحث مع أمير قطر جهود وقف إطلاق النار في غزة

أعلنت حركة حماس أن وفدًا من قيادتها أجرى مباحثات مع أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تناولت الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكدت الحركة في بيان لها أن المفاوضات تسير بشكل إيجابي، مشيرة إلى أنها تتعامل بجدية مع كافة المساعي الرامية إلى تحقيق التهدئة.

وأشاد وفد حماس خلال اللقاء بالدور الذي تلعبه الدوحة منذ بداية الحرب، مثمنًا الجهود القطرية المستمرة لدعم القضية الفلسطينية وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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