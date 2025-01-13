بحضور 100 سفير، الخارجية تنظم احتفالية لدعم ترشيح خالد العناني لمنصب مدير عام اليونسكو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 11:45 مساءً - نظمت وزارة الخارجية والهجرة احتفالية، اليوم الإثنين، في إطار حملة ترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" بالمتحف القومي للحضارة المصرية.

شارك فى الاحتفالية د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، وبحضور أحمد معلم فقي وزير خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية كضيف شرف، ود. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ود. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ود. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ود. سامح الحفني وزير الطيران المدني، وشريف فتحي وزير السياحة، وأحمد كوجك ووزير المالية.

بالإضافة إلى عمرو موسى وسامح شكري وزيري خارجية مصر السابقين، ود. هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية، واللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، ووكيلي مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين محمد عبدالرحيم، ومحمد أبو العينين، بالاضافة إلى ما يقرب من ١٠٠ سفير معتمد بالقاهرة، وعدد من كبار المسؤولين والشخصيات العامة.

ألقى د. بدر عبد العاطي كلمة خلال الاحتفالية أكد فيها أن الزخم الذي اكتسبه الترشيح المصري جاء نتيجة لثقل الدولة المصرية وتقدير الدول للخبرة العلمية والثقافية والإدارية الواسعة للدكتور خالد العنانى. وأبرز أن مصر لم تدخر جهدًا في دعم السلام وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق التنمية والأمن والاستقرار والرفاهية، مشيرًا إلى قيام مصر بدفع ترشيح د. خالد العناني للمنصب استنادًا لرؤيته وخبراته ومؤهلاته بما يؤهله لقيادة منظمة اليونسكو، لاسيما وأنه لم يسبق أن تولى مسئول عربي منصب مدير عام المنظمة منذ إنشائها، مؤكدًا على أن الوقت قد حان لتمثيل الدول العربية والإفريقية بالمنظمة.

وأكد الوزير عبد العاطي على أن التحديات العالمية المتشابكة تستلزم تكاتف المجتمع الدولي، وأن يحتل التعاون متعدد الأطراف أولوية من أجل معالجة تلك التحديات بصورة فاعلة. وشدد على إيمان مصر الراسخ بالتعددية وتعزيز عمل المؤسسات الدولية، منوهًا إلي الدور الهام الذي تضطلع به منظمة "اليونسكو" لتعزيز السلام من خلال التعليم والعلوم والثقافة.



وأضاف أن "اليونسكو" تحظي باهتمام مصري كبير على الصعيدين الرسمي والشعبي، كون مصر من الدول المؤسسة للمنظمة، فضلًا عن مشاركتها النشطة في مختلف آليات عملها، منوهًا إلى سابق تعاون مصر مع المنظمة فى مشروعات عديدة ومتنوعة.

ومن جانبه، وجه د.خالد العناني الشكر للثقة التي أولتها القيادة السياسية فيه والدعم الذي يحظى به ترشيحه لمنصب مدير عام اليونسكو من قبل كافة مؤسسات الدولة، مشيدًا بشكل خاص بالجهود المبذولة من وزارة الخارجية التي تتولى مسؤولية إدارة الحملة الانتخابية.

كما استعرض العناني في كلمته الأخيرة الذي قطعه منذ الترشيحات إعلان رئيس الوزراء عنه في الخامس من عام 2023، والجولات التي أجراها د. أنا مستعدة للنظر في نظر الدول المختلفة لصياغة خيار رؤية للمشاركة المتوافقة مع الاتفاق.

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