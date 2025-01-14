ترامب يعتزم زيارة لوس أنجلوس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 03:40 صباحاً - حرائق لوس إنجلوس، قال مصدر أمريكي إن دونالد ترامب يعتزم زيارة كاليفورنيا بعد تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة لتقييم أضرار حرائق الغابات والاحتياجات الطارئة وقد تكون الزيارة نهاية الأسبوع المقبل.

ووفق “CNN”، أضاف المصدر "بالنسبة لكاليفورنيا، ينوي الرئيس المنتخب ترامب زيارتها ولكن لم يُحدد الوقت".

ومن المقرر تنصيب ترامب يوم الاثنين المقبل 20 يناير.

وكان مصدر طبي، قد أعلن أمس الإثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى 24 قتيلا.

ويسعى رجال الإطفاء، إلى تحقيق مزيد من التقدم في مكافحة حرائق الغابات، بينما حذر خبراء الأرصاد مجددا من أحوال طقس خطيرة مع عودة الرياح القوية هذا الأسبوع.

وأصدرت هيئة الأرصاد الوطنية تحذيرات من الدرجة الحمراء بشأن ظروف حرائق شديدة حتى الأربعاء، مع رياح متواصلة بسرعة 50 ميلا (80 كيلومترًا) في الساعة، وهبات عواصف في الجبال تصل سرعتها إلى 70 ميلًا (113 كيلومترًا) في الساعة.

وتسببت الحرائق في لوس أنجلوس أيضا في اندلاع النيران في عشرات الآلاف من الأفدنة وحرق عدد هائل من المباني.

وصدرت أوامر إخلاء لأكثر من 166 ألف شخص، بينما كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن خسائر الحرائق في لوس أنجلوس تصل لـ 150 مليار دولار.

وكانت عمدة لوس أنجلوس كارين باس، أعلنت عن مقتل 14 شخصًا وفقدان 12 آخرين بسبب موجة الحرائق التي تضرب الولاية.

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