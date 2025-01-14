فتح باب التسجيل في فعاليات ملتقيات قطاع ريادة الأعمال بمصر - أخبار كلمتك

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فتح باب التسجيل في فعاليات ملتقيات قطاع ريادة الأعمال بمصر - أخبار كلمتك

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فتح باب التسجيل في فعاليات ملتقيات قطاع ريادة الأعمال بمصر - أخبار كلمتك

فتح باب التسجيل في فعاليات ملتقيات قطاع ريادة الأعمال بمصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 05:00 مساءً - أعلن مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، بالتعاون مع  "انطلاق"، عن فتح باب التسجيل في فعاليات "ملتقيات قطاع ريادة الأعمال في مصر". 

فعاليات ملتقيات ريادة الأعمال 

 تنعقد فعاليات ملتقيات ريادة الأعمال فى مصر بمراكز إبداع مصر الرقمية بعدد من المحافظات، بما في ذلك بورسعيد في 20 يناير، والإسكندرية في 27 يناير، والمنصورة في 29 يناير، وكذلك أسوان في 2 فبراير. 

وتهدف الملتقيات إلى استكشاف إمكانيات المحافظات المصرية من خلال التعاون والابتكار وريادة الأعمال. 

ويشارك فيها نخبة من أبرز الفاعلين في النظام البيئي مثل رواد الأعمال، والمستثمرين، والشركات الناشئة، والشركات التكنولوجية، والمدربين، وقادة المجتمع المدني، والمنظمات الطلابية، وذلك بهدف تحديد الفرص، ومعالجة التحديات، وابتكار حلول تسهم في تطوير المجتمعات المحلية. 

 

منصة للتواصل مع صانعي التغيير

كما توفر الملتقيات منصة للتواصل مع صانعي التغيير وأصحاب المصلحة الرئيسيين، لمناقشة التحديات والفرص الفريدة في مختلف المحافظات، والمساهمة في إيجاد حلول مبتكرة تُحدث تأثيرًا حقيقيًا. 

وتعكس هذه الملتقيات التزام الدولة بتعزيز الابتكار، وتمكين الشباب، وتعزيز ريادة مصر في مجالي ريادة الأعمال والتكنولوجيا.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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