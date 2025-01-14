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كوريا الشمالية تجري اختبارا صاروخيا جديدا - أخبار كلمتك

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كوريا الشمالية تجري اختبارا صاروخيا جديدا - أخبار كلمتك

كوريا الشمالية تجري اختبارا صاروخيا جديدا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 04:20 صباحاً - قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا قبالة ساحلها الشرقي، الثلاثاء.

وجاء هذا بعد أسبوع من إطلاق كوريا الشمالية ما وصفته بأنه "صاروخ بالستي جديد أسرع من الصوت متوسط المدى"، في أول اختبار تجريه منذ الخامس من نوفمبر الماضي.

ولم تقدم هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية مزيدا من التفاصيل على الفور.

وجرت أحدث عملية لإطلاق صاروخ قبل أيام من تنصيب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة.

وكان ترامب عقد قمما غير مسبوقة خلال فترته الرئاسية الأولى مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وأشاد بعلاقتهما الشخصية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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